Oggi la messa Pentecoste nella chiesa nella grotta di Santa Lucia a Villanova Mondovì

Riapre ufficialmente oggi, domenica 24 maggio, il Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì che custodisce una splendida chiesa nella grotta dove verrà celebrata la messa di Pentecoste in mattinata, alle 10.30.

Per raggiungere il santuario si potrà salire a piedi dalla borgata Rolfi, con presenza di navetta per disabili e persone con difficoltà motorie.

In pomeriggio, a partire dalle 14.30 fino alle 18, si terranno visite guidate al complesso, a cura dei volontari e sarà inoltre possibile visitare la mostra di cartoline storiche, presso il salone all’interno del complesso del Santuario.

Tra le prime novità di quest'anno la possibilità di pranzare presso l’area verde con chiosco di carne e panini (in collaborazione con RR24).

Le successive visite sono in programma nei pomeriggi delle prime domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, ciascuna arricchita da appuntamenti speciali.

Domenica 7 giugno il programma prevede una mostra di violini artigianali e un concerto d’archi in grotta, realizzato in collaborazione con il gruppo Sister Arch Trio.

Domenica 5 luglio sarà allestita una mostra di manoscritti e documenti storici provenienti da collezioni private, mentre domenica 2 agosto sarà possibile visitare un’esposizione di icone sacre realizzate a mano.

Infine, domenica 6 settembre si terrà la presentazione della ristampa del libro Il Prete dei ribelli, curata da Cesare Morandini.

Durante tutte le domeniche dedicate alle visite guidate saranno inoltre allestite mostre fotografiche e documentarie dedicate a figure di particolare rilievo per la Valle nel secolo scorso, tra cui Don Giuseppe Bruno e Suor Carla De’ Noni, oltre a un percorso espositivo dedicato al rapporto tra Dante Alighieri e Santa Lucia.

Nelle altre domeniche estive sarà invece aperta esclusivamente la grotta, destinata alla devozione e alla visita personale dei fedeli e dei visitatori.





"Ringraziamo di cuore i Volontari dell’AmiSaL che con il loro servizio operoso e infaticabile, sono presenti con costanza e disponibilità alle aperture domenicali estive, alle visite guidate e si adoperano per i lavori di manutenzione del complesso su vari fronti, nonché per il recupero dei locali interni al fine di ospitare gruppi, mostre e incontri vari - dicono dal direttivo dell AmiSaL -. Un plauso giunga anche alle Suore Missionarie della Passione per la presenza, quando loro possibile, al Santuario durante la recita domenicale del Rosario e altri Volontari per collaborazioni nelle manutenzioni del verde. Un sentito grazie al CSV-Centro Servizi Volontariato per il sostegno e collaborazione per la promozione delle attività e stampa dei manifesti che sono in diffusione nell’area monregalese-villanovese".

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2 ): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone.