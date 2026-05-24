Bene Vagienna, alla guida del motorino si scontra con un trattore: gravissimo un 15enne

Ancora un ragazzo giovanissimo coinvolto in un grave incidente stradale.

E' accaduto ieri sera, sulla Provinciale 206 a Bene Vagienna, dove attorno alle 21 un quindicenne alla guida di un motorino si è scontrato con un trattore.

Il ragazzo è subito apparso in condizioni molto gravi - avrebbe una gamba tranciata - tanto da essere trasportato in codice rosso al CTO di Torino a bordo dell'eliambulanza.

Sul posto, oltre ai medici e sanitari del 118, hanno lavorato a .lungo anche i carabinieri, chiamati ad effettuare i rilievi e stabilire le responsabilità, coaudiuvati dal supporto tecnico dei vigili del fuoco, intervenuti per fare luce e consentire le operazioni.

Se necessario seguiranno aggiornamenti.