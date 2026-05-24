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Bene Vagienna, alla guida del motorino si scontra con un trattore: gravissimo un 15enne
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Cronaca | 24 maggio 2026, 08:09

Bene Vagienna, alla guida del motorino si scontra con un trattore: gravissimo un 15enne

E' successo attorno alle 21 di ieri 23 maggio sulla Provinciale 206

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Ancora un ragazzo giovanissimo coinvolto in un grave incidente stradale. 

E' accaduto ieri sera, sulla Provinciale 206 a Bene Vagienna, dove attorno alle 21 un quindicenne alla guida di un motorino si è scontrato con un trattore.

Il ragazzo è subito apparso in condizioni molto gravi - avrebbe una gamba tranciata - tanto da essere trasportato in codice rosso al CTO di Torino a bordo dell'eliambulanza. 

Sul posto, oltre ai medici e sanitari del 118, hanno lavorato a .lungo anche i carabinieri, chiamati ad effettuare i rilievi e stabilire le responsabilità, coaudiuvati dal supporto tecnico dei vigili del fuoco, intervenuti per fare luce e consentire le operazioni. 

Se necessario seguiranno aggiornamenti.

Barbara Simonelli

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