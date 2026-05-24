Morto a 64 anni Albino Isaia, storico allenatore e presidente della VBC Caraglio '95

La comunità di Caraglio si stringe attorno alla famiglia Isaia per la prematura scomparsa di Albino Isaia, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 64 anni.

Carrozziere di professione, era stato per decenni punto di riferimento della VBC Caraglio ‘95, dove aveva allenato e avae ricoperto anche incarichi di dirigente eda anni anche di presidente.

Isaia è mancato nella notte appena trascorsa.

A dare il triste annuncio sono la moglie Rosanna, i fratelli Pier Mario, Anna Maria e Silvio e i parenti tutti, che in queste ore ne piangono la perdita.

Grande il dolore della società sportiva, che su Facebook ha scritto:

È con il cuore pesante che la VBC Caraglio ‘95 dà l’ultimo saluto al suo presidente, Isaia Albino.

“Albi” era qui dal principio.

Oltre quarant’anni di palestra, di trasferte, di allenamenti, di partite vinte e perse, di ragazzi cresciuti e di famiglie diventate amiche.

Non era solo un presidente, non era solo un allenatore. Era una presenza. Uno di quelli che ti ascoltano davvero, che trovano sempre il tempo, che mettono gli altri prima di sé quasi per riflesso naturale. Chi è passato da questa palestra lo sa.

Ci mancherai, Albi. Ci mancherai tantissimo.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, domenica 24 maggio, alle ore 19:00 presso la Parrocchia di Caraglio. Le esequie avranno luogo lunedì 25 maggio alle ore 15:00, partendo dall'abitazione in via Paniale n. 24, per poi proseguire nella Parrocchia di Caraglio.

La famiglia desidera ringraziare anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte alle funzioni di suffragio e che si uniranno al loro cordoglio in questo momento di profondo dolore