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La foto dell'incidente
Vettura contro trattore sulla Provinciale tra Cuneo e Mondovì: due feriti
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Cronaca | 24 maggio 2026, 09:06

Vettura contro trattore sulla Provinciale tra Cuneo e Mondovì: due feriti

E' successo ieri sera in direzione del capoluogo

La foto dell'incidente

La foto dell'incidente

Un altro incidente, nella serata di ieri 23 maggio, sulle strade della Granda. 

E' successo sulla Provinciale 564 a Mondovì, in direzione di Cuneo, dove una vettura si è scontrata con un trattore agricolo. 

Fortunatamente non sono gravi le conseguenze per le due persone rimaste ferite, affidate ale cure del 118, intervenuto sul posto con l'ambulanza. 

Sul posto anche i vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza delle vetture e i carabinieri per i rilievi necessari s atabilire le responsabilità.

Barbara Simonelli

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