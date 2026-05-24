Vettura contro trattore sulla Provinciale tra Cuneo e Mondovì: due feriti

Un altro incidente, nella serata di ieri 23 maggio, sulle strade della Granda.
E' successo sulla Provinciale 564 a Mondovì, in direzione di Cuneo, dove una vettura si è scontrata con un trattore agricolo.
Fortunatamente non sono gravi le conseguenze per le due persone rimaste ferite, affidate ale cure del 118, intervenuto sul posto con l'ambulanza.
Sul posto anche i vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza delle vetture e i carabinieri per i rilievi necessari s atabilire le responsabilità.