Due giornate per conoscere gli scacchi a Cuneo e Alba

Nei sabati 9 e 23 maggio si sono tenuti sulle piazze principali di Cuneo e Alba due open day di presentazione del gioco degli scacchi organizzati dal circolo Il Posto degli Scacchi di Bra.

La giornata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e curiosi, tra cui tanti stranieri, che hanno potuto cimentarsi nel nobile gioco dei Re con partite normali, simultanee, partite alla cieca e con gli scacchi giganti posti al centro delle piazze.

"Due giornate molto partecipate, commenta il presidente Giuseppe Ingrassia, che ha confemato il buon lavoro che stiamo conducendo sul territorio di Alba, Bra e Savigliano, con corsi nelle scuole per i giovani, gare di tra soci e molti tornei agonistici singoli e a squadre, che ci ha permesso di diventare uno dei circoli più numerosi del Piemonte".

Per informazioni ilpostodegliscacchi.bra@gmail.com