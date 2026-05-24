Calcio Eccellenza / Il Fossano cede di misura alla Solbiatese: i varesini vincono 0-1 la semifinale d’andata

I varesini della Solbiatese si sono imposti per 1-0 sul Fossano 1919 nella semifinale d’andata degli Spareggi Nazionali del campionato di Eccellenza.

Decide la sfida del “Pochissimo” la rete ospite arrivata nel corso del primo tempo di Suatoni (31’).

Il ritorno si giocherà tra una settimana, appuntamento dunque a domenica 31 maggio quando i piemontesi faranno visita ai lombardi: fischio d’inizio alle 16 al “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 16:01 allo stadio “Angelo Pochissimo”. Padroni di casa in tradizionale maglia blu con inserti bianchi e numeri rossi mentre gli ospiti in divisa rossa.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni, l’inizio di match è equilibrato con le due formazioni che si studiano. Il primo squillo arriva dopo sette minuti quando, in seguito all’angolo battuto corto da Giovinco, Marchisone serve bene dal fondo Bosio che, dal centro dell’area, manca di poco il bersaglio. L’incontro si fa subito nervoso a causa di una vistosa gomitata di Martinez ai danni di Marchetti, per l’arbitro è solo ammonizione. Al 13’ Gironda spinge sulla sinistra e trova in mezzo Bosio che si rende nuovamente pericoloso. Gli ospiti provano a farsi vedere poco dopo con la bordata da fuori di Guidetti: palla alta di un metro.

In concomitanza del cooling break dovuto al grande caldo, mister Fresia deve ricorrere al primo cambio: fuori Sangare per infortunio muscolare e dentro Specchia. Al 31’ i varesini sbloccano la partita: Guanziroli colpisce la traversa grazie a un traversone “sbagliato”, la sfera rimbalza in area e, dopo una serie di rimbalzi, Suatoni si fionda su di essa e segna da pochi passi lo 0-1. I blues sembrerebbero subire il colpo ma al 41’ hanno un’enorme chance con Giovinco che, su punizione, colpisce la traversa. Il direttore di gara assegna tre minuti di recupero, nei quali non succede più nulla e quindi termina una prima frazione sostanzialmente equilibrata che però premia i lombardi.

La Solbiatese riparte forte e al 48’ ci prova con Gasparri, tentativo che esce di un metro alla destra della porta cuneese. I padroni di casa, scoraggiati dallo svantaggio, non riescono ad organizzare azioni offensive corali ma si limitano a giocate personali che non vanno a buon fine. Al 64’ i fossanesi tornano a rendersi pericolosi con il tiro a giro di Gironda che esce di poco. Il secondo tempo prosegue su bassi ritmi e il match, a tratti noioso, vive di sussulti. Allo scoccare dell’ottantesimo Marchetti tenta la bordata da fuori: discreta esecuzione ma bersaglio mancato di parecchio. Le squadre sembrano patire il grande caldo con diversi giocatori sulle gambe e con crampi. L’arbitro assegna quattro minuti di recupero. Nell’extratime i blues si riversano in avanti, senza però esporsi eccessivamente in vista del ritorno. Terminato il recupero il direttore di gara sancisce la fine di una partita estremamente equilibrata e priva di occasioni, decisa dal gol di Suatoni.

Il ritorno si giocherà tra una settimana, appuntamento dunque a domenica 31 maggio quando i piemontesi faranno visita ai lombardi: fischio d’inizio alle 16 al “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.



TABELLINO

FOSSANO – SOLBIATESE 0-1

Fossano (4-3-3): Zaccone, D’Ippolito, Gironda (89’ Ambrosino), Reymond (46’ Armocida), Marchetti, Quitadamo, Angaramo, Bosio (89’ Bernardon), Giovinco, Marchisone, Sangare (27’ Specchia). A disposizione: Fazio, Cinquini, El Ouariti, De Riggi, Ribolzi. Allenatore: Paolo Fresia

Solbiatese (3-5-2): Chironi, Guanziroli (89’ Bobbo), Cosentino, Gabrielli, Puka, Guidetti (87’ Galli), Cocuz Neculai, Gasparri (76’ Manfrè), Suatoni (72’ Minuzzi), Martinez (46’ Silla), Monteiro Barbosa. A disposizione: Cavalleri, Fiorella, Banfi, Lonardi. Allenatore: Roberto Gatti

Gol: Suatoni 31’ (S)

Ammoniti: Martinez (S)

Espulsi: nessuno

Angoli: Fossano 3 – Solbiatese 2

Arbitro: Alessio Paolini di Chieti, coadiuvato dagli assistenti Davide Biase e Andrea Poggi, quarto ufficiale Mattia Romeo