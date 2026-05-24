Auto d'epoca in piazza Maggiore: a Mondovì la “Monregale Classic” [FOTO]

A Mondovì Piazza una domenica di motori con la Monregale Classic, raduno di auto d’epoca e youngtimer che giunge quest’anno alla nona edizione.
La manifestazione, organizzata e da un gruppo di amici appassionati e dall’associazione “La Funicolare”, prevede come sempre il ritrovo statico in Piazza Maggiore per poi proseguire con la tappa al Santuario di Vicoforte ed infine terminare, dopo un percorso panoramico, con il pranzo a Rocca Cigliè.
Un evento che, anno dopo anno, attira sempre più appassionati, diventando uno degli appuntamenti più attesi della città.