EVENTI / Domenica "rovente" in Granda, occasione per visitare le dimore storiche della provincia. A Savigliano si corre la Strasavian

È la domenica perfetta per approfittare della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane con alcuni luoghi eccezionalmente accessibili per l’occasione (vedi spazio dedicato).

Inoltre saranno numerosi gli appuntamenti con mercatini, camminate nella natura, mostre d’arte e fotografiche, raduni motoristici, eventi sportivi, feste di primavera, sagre e concerti, un po’ ovunque nella Granda.

Si segnalano ancora la Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo, la “Sagra della Fragola” a Sommariva Perno, il Mercato Europeo di Cuneo e gli eventi nelle città di Alba, Fossano, Mondovì e Savigliano (Strasavian), che coinvolgeranno sicuramente molto pubblico.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo, anche se oggi dovrebbe essere una caldissima domenica di maggio.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

GIORNATA NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Domenica 24 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) con la sua XVI edizione. Centinaia le proprietà visitabili gratuitamente in tutta la Penisola: castelli, rocche, ville, parchi, giardini che accoglieranno tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi ed atmosfere senza tempo. Ecco le sette dimore aperte nel Cuneese:

Castello della Margarita – Margarita, Palazzo dei Marchesi del Carretto – Saluzzo, Palazzo Muratori Cravetta – Savigliano, Tenuta Berroni – Racconigi, Vigna San Carlo – Saluzzo, Villa Corinna – Villanova Mondovì, Villa Oldofredi Tadini – Cuneo, Castello Porporato – Piasco.

Tutte le info su: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/

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CUNEO: MERCATO EUROPEO

Termina oggi il “Mercato Europeo Cuneo” in piazza Galimberti, con gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo. Street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere. Ingresso libero. Info: https://www.confcommerciocuneo.it

CUNEO: CITTÀ IN NOTE

Domenica 24 maggio proseguono gli appuntamenti dell’edizione 2026 di “Città in Note” con concerti in teatri, piazze, spazi monumentali e giardini della città. Info: 327 16 33 284 - https://fondazioneartea.org/

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ALBA: COM’ERA COM’È

Nel week end sarà visitabile presso Palazzo Banca d’Alba la mostra “Com’era / Com’è: dal 1895 a oggi”, che racconta l’evoluzione della società, dei linguaggi e dei costumi attraverso il confronto tra passato e presente. Info: www.bancadalba.it

ALBA: TRIFOLAO IN BIANCO E NERO

Nel week end, dalle 10.30 alle 18, presso il MUDET (Museo del Tartufo di Alba), sarà visitabile la mostra fotografica firmata da Bruno Murialdo “Trifolao in bianco e nero”. Info: https://visitalba.eu/luogo/mudet

ALBA: FESTA DEL VINO

Domenica 24 maggio dalle 11 alle 19, enoteca a cielo aperto con percorso diffuso in città per celebrare la biodiversità viticola regionale attraverso degustazioni, incontri e approfondimenti. Protagoniste 90 cantine. Info: https://www.gowinet.it

ALBA : ¼ DI VINUM

Domenica 24 maggio, con ritrovo in piazza Cagnasso alle ore 9, si terrà la 15a edizione della camminata/corsa “¼ di Vinum”, su un percorso cittadino di 8 km. Parte dei proventi sostengono il progetto “Regala un sorriso” in favore del reparto pediatrico dell’ospedale di Verduno. Info: 329 07 32 659.

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BRA: SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI

Domenica 24 maggio, negli spazi del Movicentro, la città ospita la XXVI edizione del Salone del Libro per Ragazzi. Info: https://www.turismoinbra.it

BRA: IL VAPORE IN MINIATURA: TRA SCIENZA, GIOCO E MERAVIGLIA

Domenica 24 maggio tour guidato negli orari 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30, senza necessità di prenotazione, alla mostra intitolata “Il vapore in miniatura: tra scienza, gioco e meraviglia”, presso il Museo del giocattolo. Nelle sale di via Ernesto Guala 45 sarà così possibile ammirare decine di pezzi che vanno dai modelli scientifici dell’Ottocento ai giocattoli a vapore contemporanei, provenienti dalle collezioni Lorenzone e del museo stesso. Info. www.comune.bra.cn.it/it/eventi/al-museo-del-giocattolo-di-bra-arriva-il-vapore-in-miniatura

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BUSCA: PASSEGGIATA NATURALISTICA

Domenica 24 maggio, alle ore 15, partenza passeggiata naturalistica da San Giacomo a San Martino, sulle colline buschesi, organizzata dallo staff di Casa Francotto. Info: 371 54 20 603.

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CARAMAGNA PIEMONTE: 4° RADUNO AUTO, MOTO E VESPE STORICHE E MODERNE

Domenica 24 maggio, il comune di Caramagna Piemonte ospiterà il 4° Raduno Auto, Moto e Vespe Storiche e Moderne, un evento diventato ormai un punto di riferimento per i collezionisti, i club e gli appassionati di motori di tutto il Piemonte. La manifestazione si svilupperà dalle 9 alle 16. Info: 339 54 35 349 - 379 30 82 052 info@cvscevents.it

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CASTELDELFINO: FESTA DI PRIMAVERA

Domenica 24 maggio a partire dalle 9.30 si terrà nella Castellata la “Festa di Primavera”, con mercatino e passeggiata alla ricerca delle erbe commestibili dell’alta valle. Info: 338 14 84 355.

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CASTELLETTO STURA: TRAIL DEL SARACENO

Domenica 24 maggio si svolgerà la 4a edizione del “Trail del Saraceno”, con due percorsi immersi nella natura. Baby trail nel pomeriggio. Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno dell’associazione “Orphans Dreams” che opera in Kenia in favore dei bambini orfani. Info: 353 45 16 772 - www.asdcastelelttese.it

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CASTELLINALDO: EX TORRE DELL’ACQUA

Domenica 24 maggio, alle ore 17, si inaugurerà in Strada interpoderale, con accesso da San Salvario, l’opera “Share” di Saverio Todaro nell’ambito dell’iniziativa “Creativamente Roero” presso la riconvertita ex Torre dell’acqua. Liberazione di un rapace da parte del centro recupero fauna selvatica Lipu di Asti, aperitivo offerto dai Vinaioli del Castellinaldo.

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CELLE DI MACRA: PASSEGGIATA NATURALISTICA TRA LE BORGATE

Domenica 24 maggio partenza alle ore 14.30 dalla parrocchiale di Borgata Chiesa, per la passeggiata naturalistica culturale, alla scoperta degli abitati di Celle di Macra nella zona a nord del capoluogo Borgata Chiesa. La passeggiata con accompagnatore permetterà di scoprire le particolarità del territorio cellese che si affaccia sul versante orografico destro della Valle Maira con le sue borgate, i piloni votivi e le cappelle. La passeggiata è gratuita. Info: 348 18 69 452 - ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

CELLE DI MACRA: Domenica 24 maggio, dalle ore 17.45, si terrà presso il Cultural Lab di Borgata Chiesa, un nuovo laboratorio di degustazione dedicato ad un prodotto di particola eccellenza: lo zafferano ed i suoi derivati. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, ed è obbligatoria la prenotazione via WhatsApp al numero 347 41 30 525.

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COSTIGLIOLE SALUZZO: CIRCOLO POLARE ARTICO

Domenica 24 maggio, alle ore 16.30, presso il Palazzo Sarriod de La Tour di Costigliole Saluzzo, nell'ambito della rassegna teatrale "Il Teatro dei Suoni" organizzata dalla cooperativa "La Fabbrica dei Suoni", la compagnia "Gli Omini" andrà in scena con lo spettacolo "Circolo Polare Artico". Info: www.lafabbricadeisuoni.it

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DRONERO: VIAGGIO A MALZHIMER

Domenica 24 maggio, alle ore 17.30 al Teatro Iris andrà in scena lo spettacolo “Viaggio a Malzhimer” rappresentato dall’Accademia Zoser dell’Odv Gli Animattori. Info: 333 79 16 792.

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FOSSANO: FOSSANO IN BICI

Domenica 24 maggio si svolgerà la 43ª edizione di “Fossano in bici”, storica pedalata non competitiva a scopo benefico. Il ritrovo dei partecipanti è previsto a partire dalle ore 8.15 in piazza Castello, con partenza ufficiale alle 9.15. Percorso ad anello di 21 km. L’iniziativa prevede la devoluzione dell’intero ricavato della vendita dei pettorali alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. Info: https://www.visitfossano.it

FOSSANO: LA DICHIARAZIONE

Domenica 24 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Battuti Bianchi, la compagnia "La Corte dei Folli" andrà in scena con lo spettacolo teatrale "La Dichiarazione" diretto da Stefano Sandroni. Ingresso libero. Info: https://lacortedeifolli.org

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GOVONE: REGALMENTE ROSA

Domenica 24 maggio, alle ore 15, presso la residenza reale e nell’ambito di “Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli - VIII edizione”, si terrà l’inaugurazione dell’opera time specific di Giuseppe Gavazza. Info: https://www.creativamenteroero.it

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MANTA: CAMMINATE NELLA BIODIVERSITÀ

Domenica 24 maggio, dalle ore 10, presso il Castello della Manta, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il Fai organizza "Camminate nella biodiversità", un racconto a più voci per far conoscere e valorizzare il patrimonio di biodiversità del territorio della Riserva della Biosfera Mab Unesco del Monviso. Info: https://fondoambiente.it

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MONDOVÌ: MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica 24 maggio torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it

MONDOVÌ: MONREGALE CLASSIC

Domenica 24 maggio nona edizione della “Monregale Classic”, raduno di auto d’epoca e youngtimer con ritrovo statico in Piazza Maggiore, per poi proseguire con la tappa al Santuario di Vicoforte ed infine terminare, dopo un percorso panoramico, con il pranzo a Rocca Cigliè. Info: 393 33 02 747.

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MOROZZO: UNA GIORNATA NELLA RISERVA

Domenica 24 maggio nella Riserva naturale di Crava-Morozzo si terrà una giornata speciale dedicata al risveglio della natura e alle fioriture di stagione. Alle ore 10.30 visita guidata, alle ore 15 laboratorio per i bambini. Info: 347 76 48 262.

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ORMEA: LA MONTAGNA SENZA BARRIERE

Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 10, si organizzerà una passeggiata di MontagnaTerapia inclusiva, in collaborazione con Unione Ciechi e Ipovedenti di Cuneo e Centro Gli Aquiloni di Ceva, con partenza dal parcheggio della Croce Bianca. Info: 0174/392157.

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RACCONIGI: IL TROVAROBE

Domenica 24 maggio dalle ore 7.30 alle ore 18, le vie del centro storico di Racconigi ospiteranno il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

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ROCCABRUNA: ENFLEURAGE

Nel week end prosegue l’intenso programma della manifestazione “Enfleurage” tra i caratteristici sentieri in pietra della Borgata Norat di Roccabruna, un luogo che incarna profondamente le tradizioni e la storia delle comunità alpine del passato e del presente. Info:0171/912040 https://www.borghiritrovativallemaira.it - eventi@afpdronero.it

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SALUZZO: 49ª MOSTRA NAZIONALE DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 24 maggio, in Castiglia, con orario 10-20, sarà visitabile la 49a Mostra Nazionale dell’Antiquariato con una ventina di selezionatissime case antiquarie, mostre collaterali, antiquariato da giardino, esposizione del dipinto “Fiera di Saluzzo” di Carlo Pittara e molto altro. Info: https://fondazionebertoni.it

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SAN DAMIANO MACRA: ANELLO DEL GUSTO

Domenica 24 maggio, con ritrovo alle ore piazzale davanti alla chiesa parrocchiale, si terrà una giornata alla scoperta delle attività attuali e della vita di un tempo, organizzata dalla Compagnia e rete del Buon Cammino, insieme ad alcune realtà locali. Distanza: 7,5 km (andata). Dislivello: 500 m. Info: 349 56 92 204.

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SANFRÈ: VISITE AL CASTELLO DI SANFRÈ

Domenica 24 maggio, in orario 10-13 e 14.30-17.30, nell’ambito della XVI Giornata Nazionale ADSI, sarà possibile visitare gratuitamente il parco e l'antica scuderia del Castello di Sanfrè. Al termine i visitatori saranno liberi di fermarsi nel parco. Info: 338 64 13 535 castellosanfre.altervista.org/index.html

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SAVIGLIANO: STRASAVIAN

Domenica 24 maggio, alle ore 9 e 9.30, con partenza da Piazza Santa Rosa a Savigliano, si terrà la STRASAVIAN 2026, tradizionale camminata podistica non competitiva per le vie cittadine. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Savigliano in collaborazione con realtà sportive locali, prevede due percorsi: uno “open” di circa 12 km, con partenza alle ore 9, rivolto ai corridori, e uno “classico” di circa 6 km, con partenza alle ore 9.30, pensato per una partecipazione più accessibile. Info: https://comune.savigliano.cn.it

SAVIGLIANO: FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE

Domenica 24 maggio proseguono gli appuntamenti della "Festa della cultura saviglianese", evento organizzato dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano in collaborazione con la Consulta Cultura e Promozione del Territorio. All'interno della manifestazione le associazioni della città presenteranno eventi tra cui reading di poesia, momenti musicali e concerti, proiezioni e filmati e infine esposizioni artistiche. Info: https://comune.savigliano.cn.it/novita/torna-la-festa-della-cultura

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SOMMARIVA PERNO: 72ª SAGRA DELLA FRAGOLA

Domenica 24 maggio proseguono gli eventi legati alla “Sagra della Fragola”, storica manifestazione del Roero dedicata ai piccoli frutti. Domenica 24 maggio “Fiera e mercato delle fragole”, raduno fuoristrada, sfilata sbandieratori, elezione Miss Fragola e altri appuntamenti. Info: https://www.facebook.com/search/top/?q=sagra%20della%20fragola%20sommariva

SOMMARIVA PERNO: MOSTRA ARTE IN ROSA

Domenica 24 maggio, nell’orario 10-12.30/15-18, nella chiesa di San Bernardino, sarà visitabile la mostra Arte in Rosa, con opere delle artiste sommarivesi, organizzata dal Centro culturale San Bernardino o.d.v. nell’ambito della 72a Sagra della Fragola di Sommariva Perno. Info: 339 81 78 347 - www.centroculturalesanbernardino.it

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VIGNOLO: MANGIA E CAMMINA

Domenica 24 maggio ritrovo alle ore 8.30 in piazza Grande per la “Mangia e cammina alla riscoperta dei sentieri vignolini”, passeggiata naturalistica e gastronomica che toccherà la cappella di San Rocco, Tetto Giordano, cappella di San Costanzo, Santuario degli Alpini, Crusà. Info: 320 44 47 739.