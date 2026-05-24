domenica 24 maggio
Affluenza nel Cuneese: balzo a Caprauna e Briga Alta, crollo a Roaschia e Priero. L'analisi del voto nei piccoli Comuni
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Politica | 24 maggio 2026, 12:52

Affluenza nel Cuneese: balzo a Caprauna e Briga Alta, crollo a Roaschia e Priero. L'analisi del voto nei piccoli Comuni

Il dato delle 12 evidenzia un leggero calo generale rispetto alle precedenti elezioni

Affluenza nel Cuneese: balzo a Caprauna e Briga Alta, crollo a Roaschia e Priero. L'analisi del voto nei piccoli Comuni

I dati sull'affluenza nella provincia di Cuneo alle ore 12 tracciano una mappa del voto a due velocità. 

Se in media l'affluenza si attesta attorno al 17,14% (in leggero calo rispetto al 17,43% delle precedenti elezioni), l'analisi dei singoli centri rivela picchi di partecipazione di rilievo e vistose flessioni.

Ecco i dati più rilevanti emersi da questa tornata elettorale.

I record di affluenza: Caprauna, Briga Alta  e Castiglione Tinella al top

Il dato più clamoroso arriva da Caprauna, dove l'affluenza ha toccato il 31,88%, registrando un deciso balzo in avanti rispetto al 17,65% delle precedenti elezioni.

Ottime performance di partecipazione anche per:

Castiglione Tinella: stabile su livelli altissimi al 25,00% (era al 19,85%).

Briga Alta: si conferma tra i comuni più attivi con il 24,39%, quadruplicando il dato delle precedenti consultazioni.

Aisone: vola al 24,19% superando il già ottimo 22,38% della scorsa tornata.

Il crollo verticale a Roaschia e Priero

Sul fronte opposto, il record negativo spetta a Roaschia. Nel piccolo comune l'affluenza è  crollata, fermandosi a un misero 7,14% rispetto al 17,71% delle precedenti elezioni. 

Deciso calo anche a Priero, sotto il 9 per cento rispetto al 22 di cinque anni fa. 

 Anche Verzuolo fa registrare una netta flessione, scendendo dal 21,27% a un più timido 13,13%.

Si tratta comunque del primissimo dato. Ricordiamo che c'è ancora tempo fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15 per andare al voto.

Barbara Simonelli

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