Amministrative 2026: 19 Comuni alle urne e 37 candidati, tra sfide aperte e corse solitarie

Weekend di elezioni in 19 Comuni della Granda chiamati al rinnovo di sindaci e Consigli.

Le urne hanno aperto alle 7 di questa domenica caldda e assolata e chiuderanno alle 23, epr riaprire domani dalle 7 alle 15.

Un panorama variegato, che alterna sfide a più candidati a casi in cui la partita si giocherà tutta sul quorum, con un solo aspirante in corsa.

Diverse le riconferme: Federica Lanteri a Briga Alta e Beppe Ruaro a Caprauna tornano a chiedere fiducia agli elettori, in entrambi i casi senza avversari.

A Rossana, in valle Varaita, si ripresenta in solitaria Giuliano Degiovanni.

A Costigliole Saluzzo, il sindaco uscente Fabrizio Nasi è l’unico in corsa.

Sfida senza pathos a Carrù dove Nicola Schellino, sindaco uscente, corre anch’egli senza rivali.

Idem a Cortemilia, dove c’è una sola lista guidata da Marco Zunino.

Situazione analoga a Narzole dove il testimone passa dalla sindaca Paola Sguazzini al suo vice Livio Taricco, candidato senza avversari.

Appena più articolata la sfida in altri paesi.

A Castiglione Tinella saranno tre le liste in campo con candidati sindaci Maria Borgia, Franco Soave e Fabio Saracco.

Poi c’è il caso Elva, forse il più interessante, perché qui il numero dei candidati consiglieri è pari quasi al numero dei votanti: si confrontano nell’urna per la guida del piccolo municipio dell’alta valle Maira Dario Falcone, Claudio Arneodo e Manuela Mattalia.

Tra gli aspiranti consiglieri comunali anche Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale e segretario provinciale di Forza Italia (nella lista di Arneodo).

La posta in gioco sono i 20 milioni di fondi Pnrr: i bandi dovranno essere messi a terra e poi gestiti dalla nuova amministrazione.

Clima competitivo anche a Benevello, dove sono tre gli aspiranti sindaco: Mattia Morena, Marina Rinaldi e Gianluca Calabrese.

A Peveragno il confronto è anche qui a tre fra il sindaco uscente Paolo Renaudi, Enzo Tassone e Pierangelo Mattalia.

Tre liste a Roaschia, dove la competizione vede tre protagonisti: Maurizio Paoletti, Gian Marco Ghibaudo e Marco Gastaldi.

Corsa a tre pure a Treiso, con protagonisti il sindaco uscente Andrea Pionzo sfidato da Giuseppe Barone e Bianca Mascolo.

Ad Aisone duellano l’uscente Pietro Trocello, che si ricandida per il terzo mandato, e Renzo Rotatori.

A Priero si contrappongono il sindaco uscente Alessandro Ingaria e Pierluigi Barattero.

A Santo Stefano Belbo si misurano nell’urna la prima cittadina Laura Capra e Francesco Galluccio. Tra i candidati alla carica di consigliere comunale figura anche l’ex assessore regionale leghista alla Sanità, ora consigliere regionale e presidente della terza commissione a Palazzo Lascaris Luigi Genesio Icardi (nella lista di Galluccio).

A Magliano Alpi, dopo il commissariamento, si torna al voto con due candidati: Michela Tomatis e Francesco Belgrano.

Sfida a due a Diano d’Alba tra Paolo Olivero e Cristina Taricco.

A Verzuolo, il Comune più popoloso tra quelli chiamati al voto, due liste, una guidata dal vicesindaco uscente Mattia Quaglia e Valentino Inaudi, già candidato sindaco nel 2024 e consigliere di minoranza uscente. Verzuolo, il Comune più popoloso tra quelli chiamati al voto, due liste, una guidata dal vicesindaco uscente Mattia Quaglia e l'altra da Valentino Inaudi, già candidato sindaco nel 2024 e consigliere di minoranza uscente.