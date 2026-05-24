ELEZIONI COMUNALI / Ci sono i primi risultati: riconfermati i sindaci di Briga Alta e Caprauna

Prosegue la tornata delle elezioni amministrative che vede coinvolti diciannove Comuni della provincia di Cuneo, tutti piccoli o molto piccoli.
I dati ufficiali dell'affluenza rilevati alle ore 19:00 di oggi mostrano un quadro di generale flessione rispetto alle precedenti consultazioni omologhe, confermando un trend nazionale di progressivo distacco dalle urne, sebbene con alcune significative eccezioni nei piccolissimi centri.
A livello complessivo, nei Comuni del Cuneese presi in esame, l'affluenza media alle ore 19:00 si attesta al 35,71%, registrando una contrazione di oltre tre punti percentuali rispetto al 39,03% delle passate elezioni.
Ma ci sono già i primi sindaci: Federica Lanteri è stata riconfermata a Briga Alta e Beppe Ruaro a Caprauna.
Non avendo avversari, bastava che si recasse alle urne il 40% più dei votanti.
Certo, serve il 50% più uno di voti validi, ma avendo a Briga Alta votato il 56% (+ 44% rispetto alla precedente trornata elettorale) e a Caprauna addirittura più del 62%, salvo colpi di scena clamorosi, la rielezione è praticamente certa.
Più articolata la questione per gli altri Comuni con un solo candidato.
Un po' meno certo il risultato a Rossana, dove ha corso in solitaria Giuliano Degiovanni e dove ha votato comunque più del 45% della popolazione.
Situazione simile a Narzole: al voto il 42% degli aventi diritto, ma il dato non consente di dare per certa l'elezione di Livio Taricco.
A Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi dovrà aspettare, avendo al momento votato solo il 33% degli aventi diritto,
Stessa situazione a Carrù, dove ha votato il 34% e dove l'unico candidato è Nicola Schellino, sindaco uscente.
A Cortemilia ha votato il 40,99% swgli aventi diritto, quasi una beffa per il candidato Marco Zunino, che non può ancora festeggiare.
Anche a Narzole meglio aspettare, anche se il candidato Livio Taricco può già contare su oltre il 42% dei votanti.
Ci sono però anche dei crolli.
I dati più bassi a Priero, che passa da un netto 51,96% delle precedenti elezioni a un magro 20,91%, perdendo ben 31,05 punti percentuali, e a Roaschia, che registra una vistosa flessione passando dal 30,73% al 18,57% (-12,16 punti). Registra inoltre l'affluenza assoluta più bassa.
Boom, come evidenziato, a Briga Alta e Caprauna, che hanno quasi certamente riconfermato i sindaci uscenti, ma buoni risultati anche a Cortemilia e Rossana, che sono cresciuti di 11 punti percentuali.
Alle 23 il prossimo dato, in attesa della riapertura dei seggi, domani dalle 7 alle 15.
Il quadro nei Comuni: i dati a confronto
Di seguito viene proposta l'analisi dettagliata della percentuale di votanti alle ore 19:00 (colonna centrale dello screening) raffrontata al dato definitivo della medesima ora nelle precedenti elezioni (colonna di destra):
Comune
Affluenza ore 19:00 (Oggi)
Affluenza Prec. ore 19:00
Trend / Scostamento
CUNEO (Dato aggregato)
35,71%
39,03%
▼ -3,32%
AISONE
48,39%
50,95%
▼ -2,56%
BENEVELLO
41,45%
45,13%
▼ -3,68%
BRIGA ALTA
56,10%
12,03%
▲ +44,07%
CAPRAUNA
62,32%
36,13%
▲ +26,19%
CARRÙ
34,59%
41,05%
▼ -6,46%
CASTIGLIONE TINELLA
46,67%
48,42%
▼ -1,75%
CORTEMILIA
40,99%
30,06%
▲ +10,93%
COSTIGLIOLE SALUZZO
33,66%
39,69%
▼ -6,03%
DIANO D'ALBA
37,41%
44,01%
▼ -6,60%
ELVA
33,33%
41,56%
▼ -8,23%
MAGLIANO ALPI
34,79%
34,37%
▲ +0,42%
NARZOLE
42,29%
45,64%
▼ -3,35%
PEVERAGNO
36,22%
42,11%
▼ -5,89%
PRIERO
20,91%
51,96%
▼ -31,05%
ROASCHIA
18,57%
30,73%
▼ -12,16%
ROSSANA
45,05%
34,30%
▲ +10,75%
SANTO STEFANO BELBO
39,30%
35,96%
▲ +3,34%
TREISO
45,51%
50,62%
▼ -5,11%
VERZUOLO
27,46%
32,79%
▼ -5,33%