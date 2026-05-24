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Beppe Ruaro riconfermato sindaco di Caprauna
ELEZIONI COMUNALI / Ci sono i primi risultati: riconfermati i sindaci di Briga Alta e Caprauna
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Politica | 24 maggio 2026, 20:31

ELEZIONI COMUNALI / Ci sono i primi risultati: riconfermati i sindaci di Briga Alta e Caprauna

Manca il dato dei voti validi, ma la percentuale di votanti blinda il risultato. Affluenze bassissime a Priero e Roaschia

Beppe Ruaro riconfermato sindaco di Caprauna

Beppe Ruaro riconfermato sindaco di Caprauna

Prosegue la tornata delle elezioni amministrative che vede coinvolti diciannove Comuni della provincia di Cuneo, tutti piccoli o molto piccoli. 

I dati ufficiali dell'affluenza rilevati alle ore 19:00 di oggi mostrano un quadro di generale flessione rispetto alle precedenti consultazioni omologhe, confermando un trend nazionale di progressivo distacco dalle urne, sebbene con alcune significative eccezioni nei piccolissimi centri.

A livello complessivo, nei Comuni del Cuneese presi in esame, l'affluenza media alle ore 19:00 si attesta al 35,71%, registrando una contrazione di oltre tre punti percentuali rispetto al 39,03% delle passate elezioni.

Ma ci sono già i primi sindaci: Federica Lanteri è stata riconfermata a Briga Alta e Beppe Ruaro a Caprauna. 

Non avendo avversari, bastava che si recasse alle urne il 40% più dei votanti. 

Certo, serve il 50% più uno di voti validi, ma avendo a Briga Alta votato il 56% (+ 44% rispetto alla precedente trornata elettorale) e a Caprauna addirittura più del 62%, salvo colpi di scena clamorosi, la rielezione è praticamente certa. 

Più articolata la questione per gli altri Comuni con un solo candidato. 

Un po' meno certo il risultato a Rossana, dove ha corso in solitaria Giuliano Degiovanni e dove ha votato comunque più del 45% della popolazione.  

Situazione simile a Narzole: al voto il 42% degli aventi diritto, ma il dato non consente di dare per certa l'elezione di Livio Taricco.

Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi dovrà aspettare, avendo al momento votato solo il 33% degli aventi diritto, 

Stessa situazione a Carrù, dove ha votato il 34% e dove l'unico candidato è Nicola Schellino, sindaco uscente.

A Cortemilia ha votato il 40,99% swgli aventi diritto, quasi una beffa per il candidato Marco Zunino, che non può ancora festeggiare. 

Anche a Narzole meglio aspettare, anche se il candidato Livio Taricco può già contare su oltre il 42% dei votanti. 

Ci sono però anche dei crolli. 

I dati più bassi a Priero, che passa da un netto 51,96% delle precedenti elezioni a un magro 20,91%, perdendo ben 31,05 punti percentuali, e a Roaschia, che registra una vistosa flessione passando dal 30,73% al 18,57% (-12,16 punti). Registra inoltre l'affluenza assoluta più bassa.

Boom, come evidenziato, a Briga Alta e Caprauna, che hanno quasi certamente riconfermato i sindaci uscenti, ma buoni risultati anche a Cortemilia e Rossana, che sono cresciuti di 11 punti percentuali. 

Alle 23 il prossimo dato, in attesa della riapertura dei seggi, domani dalle 7 alle 15.

Il quadro nei Comuni: i dati a confronto

Di seguito viene proposta l'analisi dettagliata della percentuale di votanti alle ore 19:00 (colonna centrale dello screening) raffrontata al dato definitivo della medesima ora nelle precedenti elezioni (colonna di destra):

Comune

Affluenza ore 19:00 (Oggi)

Affluenza Prec. ore 19:00

Trend / Scostamento

CUNEO (Dato aggregato)

35,71%

39,03%

▼ -3,32%

AISONE

48,39%

50,95%

▼ -2,56%

BENEVELLO

41,45%

45,13%

▼ -3,68%

BRIGA ALTA

56,10%

12,03%

▲ +44,07%

CAPRAUNA

62,32%

36,13%

▲ +26,19%

CARRÙ

34,59%

41,05%

▼ -6,46%

CASTIGLIONE TINELLA

46,67%

48,42%

▼ -1,75%

CORTEMILIA

40,99%

30,06%

▲ +10,93%

COSTIGLIOLE SALUZZO

33,66%

39,69%

▼ -6,03%

DIANO D'ALBA

37,41%

44,01%

▼ -6,60%

ELVA

33,33%

41,56%

▼ -8,23%

MAGLIANO ALPI

34,79%

34,37%

▲ +0,42%

NARZOLE

42,29%

45,64%

▼ -3,35%

PEVERAGNO

36,22%

42,11%

▼ -5,89%

PRIERO

20,91%

51,96%

▼ -31,05%

ROASCHIA

18,57%

30,73%

▼ -12,16%

ROSSANA

45,05%

34,30%

▲ +10,75%

SANTO STEFANO BELBO

39,30%

35,96%

▲ +3,34%

TREISO

45,51%

50,62%

▼ -5,11%

VERZUOLO

27,46%

32,79%

▼ -5,33%

Barbara Simonelli

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