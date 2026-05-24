ELEZIONI COMUNALI / Ci sono i primi risultati: riconfermati i sindaci di Briga Alta e Caprauna

Prosegue la tornata delle elezioni amministrative che vede coinvolti diciannove Comuni della provincia di Cuneo, tutti piccoli o molto piccoli.

I dati ufficiali dell'affluenza rilevati alle ore 19:00 di oggi mostrano un quadro di generale flessione rispetto alle precedenti consultazioni omologhe, confermando un trend nazionale di progressivo distacco dalle urne, sebbene con alcune significative eccezioni nei piccolissimi centri.

A livello complessivo, nei Comuni del Cuneese presi in esame, l'affluenza media alle ore 19:00 si attesta al 35,71%, registrando una contrazione di oltre tre punti percentuali rispetto al 39,03% delle passate elezioni.

Ma ci sono già i primi sindaci: Federica Lanteri è stata riconfermata a Briga Alta e Beppe Ruaro a Caprauna.

Non avendo avversari, bastava che si recasse alle urne il 40% più dei votanti.

Certo, serve il 50% più uno di voti validi, ma avendo a Briga Alta votato il 56% (+ 44% rispetto alla precedente trornata elettorale) e a Caprauna addirittura più del 62%, salvo colpi di scena clamorosi, la rielezione è praticamente certa.

Più articolata la questione per gli altri Comuni con un solo candidato.

Un po' meno certo il risultato a Rossana, dove ha corso in solitaria Giuliano Degiovanni e dove ha votato comunque più del 45% della popolazione.

Situazione simile a Narzole: al voto il 42% degli aventi diritto, ma il dato non consente di dare per certa l'elezione di Livio Taricco.

A Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi dovrà aspettare, avendo al momento votato solo il 33% degli aventi diritto,

Stessa situazione a Carrù, dove ha votato il 34% e dove l'unico candidato è Nicola Schellino, sindaco uscente.

A Cortemilia ha votato il 40,99% swgli aventi diritto, quasi una beffa per il candidato Marco Zunino, che non può ancora festeggiare.

Anche a Narzole meglio aspettare, anche se il candidato Livio Taricco può già contare su oltre il 42% dei votanti.

Ci sono però anche dei crolli.

I dati più bassi a Priero, che passa da un netto 51,96% delle precedenti elezioni a un magro 20,91%, perdendo ben 31,05 punti percentuali, e a Roaschia, che registra una vistosa flessione passando dal 30,73% al 18,57% (-12,16 punti). Registra inoltre l'affluenza assoluta più bassa.

Boom, come evidenziato, a Briga Alta e Caprauna, che hanno quasi certamente riconfermato i sindaci uscenti, ma buoni risultati anche a Cortemilia e Rossana, che sono cresciuti di 11 punti percentuali.

Alle 23 il prossimo dato, in attesa della riapertura dei seggi, domani dalle 7 alle 15.

Il quadro nei Comuni: i dati a confronto

Di seguito viene proposta l'analisi dettagliata della percentuale di votanti alle ore 19:00 (colonna centrale dello screening) raffrontata al dato definitivo della medesima ora nelle precedenti elezioni (colonna di destra):