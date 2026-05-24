Beneficenza a Mondovì: consegnati quasi 250 i mattoni del “Baruffi”

Quasi 250 mattoni sono stati consegnati stamattina, domenica 24 maggio, a fronte di un’offerta benefica destinata alla Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva ETS. Nelle prossime settimane verrà organizzato un altro momento pubblico di distribuzione.

Sono stati quasi 250 i mattoni ricavati dalla demolizione del vecchio istituto “Baruffi” ad essere stati distribuiti, nella mattinata di domenica 24 maggio, a fronte di un’offerta benefica minima di dieci euro in favore della Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva ETS.

"Una bella testimonianza di affetto verso l’istituto, ma anche una dimostrazione tangibile della generosità e della sensibilità degli abitanti del Monregalese e non solo - il commento del sindaco di Mondovì e presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e del consigliere provinciale Pietro Danna. "Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa benefica “Da Mura a Cura” e grazie alla Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva ETS per l’impegno e la disponibilità. A fronte delle diverse richieste pervenuteci in queste ore, nelle prossime settimane organizzeremo un altro momento pubblico di distribuzione, confidando ancora una volta nella collaborazione delle ditte impegnate nei lavori di demolizione. La storia e l’autorevolezza del “Baruffi” non vengono meno, insomma, grazie alla beneficenza e grazie al nuovo edificio inaugurato ad aprile in zona Polveriera".

