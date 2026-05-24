Le classi prime del liceo sportivo di Cuneo e Limone insieme nel trekking

Questa volta è toccato agli studenti del liceo de Amicis di Cuneo salire a Limone scoprire le bellezze della val Vermenagna: mercoledì 20 maggio le classi prime del liceo economico sociale a curvatura sportiva di Cuneo e Limone hanno condiviso insieme un percorso di trekking lungo la via napoleonica a Limone, guidati dalla guida naturalistica e blogger Tiziana Fantino e dai docenti di scienze motorie Stefania Beretta, Marina Pesce, Andrea Mazzucotelli.

Una bella giornata di socializzazione, green education, scienze naturali e sport (tra cui il tennis nella zona Fantino concessa dal comune di Limone), conclusa nell’auditorium del liceo limonese con una merenda, organizzata dalla vicepreside Antonella Pulvirenti, che ha permesso agli studenti di Cuneo di scoprire le bellezze a km zero della sede di Limone e del verde che la circonda.

Il 4 giugno si replica con la consegna delle borse di studio offerte dal comune di Limone agli studenti meritevoli, campioni nello sport e nello studio.