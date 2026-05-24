VOLLEY GIOVANILE / La schiacciatrice monregalese Matilde Borello è Campione d'Italia Under-16 con la sua Conegliano

Un altro grande successo è giunto questa mattina per Matilde Borello, la giovane schiacciatrice di Mondovì. La talentuosa quindicenne, con la sua Valentino Ricci Imoco Conegliano, ha conquistato il titolo di Campione d'Italia Under-16 alle BigMat Finali Nazionali di scena a Perugia. La sua squadra ha trionfato nettamente contro l'Us Torri, con un 3-0 mai messo in discussione e confermato dai parziali: 25-11; 25-17; 25-10.

Le gioie e le soddisfazioni per Matilde, tuttavia, non sono finite qui, visto che al termine della finale è giunta anche l'elezione come "Migliore Attaccante" del torneo. Un doppio grande risultato per la giovane schiacciatrice monregalese, che ricordiamo compirà 16 anni il prossimo 23 agosto.

Un ulteriore traguardo che certifica il continuo cammino di crescita di Matilde Borello, entrata anche nel giro della Nazionale di categoria, dove lo scorso anno ha conquistato il bronzo agli Europei in Albania. Nel mese scorso, inoltre, la quindicenne di Mondovì, con il suo Conegliano ha conquistato il titolo regionale nella categoria under-18.

Insomma, è chiaro che Matilde Borello stia bruciando le tappe di crescita nel suo percorso sportivo e le continue vittorie e riconoscimenti fanno ben sperare per un futuro che per la giovane e talentuosa schiacciatrice di Mondovì sta diventando sempre più roseo....anzi azzurro!