Terreni montani, l’Assemblada Occitana Valades: “Tagliare burocrazia e costi per favorire le compravendite tra valligiani”

Riceviamo e pubblichiamo:
Egregio direttore,
l'Assemblada occitana valades lancia una proposta: favoriamo le compravendite dei terreni agricoli montani tra occitani tagliando burocrazia e costi.
Dal nostro punto di vista è inaccettabile che alcuni atti notarili per acquistare piccole proprietà boschive costino quasi quanto il contratto di vendita stesso.
Crediamo che sia necessaria una profonda revisione della tassazione in materia e una forte sburocratizzazione per gli atti di vendita di piccoli appezzamenti montani tra valligiani.
Riteniamo l' attuale sistema, che nei fatti equipara la vendita di un appezzamento boschivo, magari abbandonato da tempo, con la vendita di una mega villa in riva al mare o in centro a una città inapplicabile alla realtà occitana. Con l' attuale sistema è obiettivamente complicato per un privato cittadino acquistare un appezzamento terriero in montagna.
Proponiamo pertanto una profonda riforma dell' attuale legislazione, una riforma che miri a semplificare e rendere decisamente più economico l' atto della cessione.
Nella nostra visione, come Assemblada Occitana Valades, crediamo debba essere il comune l' ente registratore della cessione del terreno. Nell' ottica di evitare speculazioni e acquisti massivi da parte di gente non interessata al bene delle nostre valli crediamo si debba valutare questa semplificazione solo tra i residenti nelle valli occitane (residenti nei comuni aderenti alla 482/99, per intenderci).
Per non avanzare proposte che sembrano fantascienza proponiamo anche una possibile soluzione: l' estensione dell' atto pubblico di vendita, come già avviene per gli atti che coinvolgono i comuni, anche alle vendite di terreni tra privati in montagna. Crediamo che questa misura rappresenterebbe una notevole svolta nella questione del costo degli atti, in quanto il comune dovrebbe chiedere una tassazione simbolica per la trascrizione degli atti.
I soldi che vengono incassati dal comune per questo servizio potrebbero essere utilizzati sia per ripagare il servizio stesso, sia per realizzare o mantenere sentieri, magari proprio in quei boschi oggetto dell' atto.
Al fine di migliorare la tenuta idrogeologica dei versanti boschivi siamo fermamente convinti che questa esenzione andrebbe consentita solo a chi garantisce di tenere il bosco in condizioni decorose.
Crediamo sia una misura non eccessivamente pesante sulle finanze regionali ma che darebbe un forte segnale di sostegno alla montagna e soprattutto all' agricoltura montana!
L' Assemblada occitana valades, dalla parte degli occitani, sempre.