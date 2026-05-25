Chiusa di Pesio: lunedì 1° giugno open day per il rilascio della carta d’identità elettronica

Lunedì 1° giugno, dalle 9 alle 12:30, il Comune di Chiusa di Pesio organizza un’apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe dedicata ai residenti per il rilascio della carta d’identità elettronica, con accesso senza appuntamento.
L’iniziativa nasce per agevolare le cittadine e i cittadini nel passaggio al nuovo documento, che dal 3 agosto sarà obbligatorio.
Per il rilascio è necessario presentarsi con tessera sanitaria, vecchia carta d’identità e una fototessera recente.
L’ultimo rilascio sarà effettuato 10 minuti prima della chiusura.