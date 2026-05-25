“Osa cambiare prospettiva” la campagna di CFP Cemon che invita i giovani a ripensare il proprio futuro

In un momento cruciale per migliaia di studenti alle prese con la scelta o il ripensamento del proprio percorso scolastico, il CFP Cemon lancia un messaggio chiaro: “Osa cambiare prospettiva”. Una campagna che nasce per accompagnare ragazze e ragazzi in una fase tanto delicata quanto decisiva, offrendo uno sguardo diverso sul concetto di orientamento.

Non sempre il primo percorso scelto si rivela quello giusto. Dubbi, incertezze o semplicemente la sensazione di non essere nel posto sono sensazioni che possono emergere nei giovani. È proprio a questi studenti che si rivolge l’iniziativa del CFP Cemon, con l’obiettivo di normalizzare il cambiamento e trasformarlo in un’opportunità concreta.

“Osa cambiare prospettiva” non è solo uno slogan, ma un invito a rimettersi in gioco, a interrogarsi sulle proprie inclinazioni e a trovare una strada più in linea con le proprie capacità e aspirazioni. La campagna sottolinea l’importanza di una scelta consapevole, che tenga conto non solo delle aspettative, ma anche del benessere e della motivazione personale.

In questo contesto, la formazione professionale si propone come un’alternativa concreta e dinamica, capace di unire apprendimento teorico ed esperienza pratica, favorendo un inserimento più diretto nel mondo del lavoro. I percorsi del CFP Cemon, infatti, sono pensati per valorizzare il talento individuale attraverso laboratori, attività sul campo e un contatto costante con le realtà produttive del territorio.

"Al CFP Cemon crediamo che ogni ragazzo e ogni ragazza abbia un talento - sottolinea il direttore Marco Lombardi -. Il nostro compito è aiutarli a scoprirlo o a riscoprirlo, valorizzandolo attraverso un percorso concreto, fatto di esperienza, accompagnamento e crescita. Cambiare strada, quando necessario, non è un passo indietro ma un’opportunità per trovare la propria direzione".

A rafforzare ulteriormente questa proposta, a partire dall’anno formativo 2026/2027, per le classi prime dei percorsi di meccanica e cucina sarà possibile accedere al diploma di istruzione secondaria superiore attraverso un percorso quadriennale. Una novità significativa che amplia le opportunità per gli studenti, consentendo di coniugare formazione pratica e conseguimento di un titolo di studio completo, senza precludere alcuna possibilità futura.

Analogamente, per chi frequenta i corsi di estetica e acconciatura, attraverso una partnership con scuole superiori locali, gli iscritti potranno conseguire un diploma in ambito amministrativo.

In un’epoca in cui cambiare strada non è più un fallimento ma una competenza, il messaggio del CFP Cemon è diretto: fermarsi, riflettere e scegliere di nuovo è possibile. E, soprattutto, può fare la differenza.

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Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del CFP CeMon oppure chiamare le sedi di riferimento dei corsi: Mondovì 0174 42135 e Ceva 0174 701284

I corsi sono realizzati con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo+ (2021-2027).