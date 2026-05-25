Serviranno quattro mesi per il trasloco di 350mila libri dalla vecchia alla nuova biblioteca di Cuneo

Il trasloco della Biblioteca civica di Cuneo è ormai imminente: l’ultimo giorno di apertura della sede di via Cacciatori delle Alpi sarà sabato 30 maggio, con orario ampliato (8.30-12.30 / 14.30-18.30).

Fino all’ultimo giorno di apertura sarà possibile prendere in prestito e rinnovare i libri con le solite modalità.

A partire dal mese di giugno però i prestiti, i rinnovi e i servizi prestito interbibliotecario e document delivery saranno sospesi, perché per riuscire a gestire al meglio la lavorazione e lo spostamento di tutte le collezioni è necessario che i libri rientrino prima possibile, per consentire la sistemazione delle collocazioni e il trasloco come da programma.

Saranno infatti necessari 4 mesi per traslocare tutti i materiali (circa 350.000 volumi, oltre a tutti i periodici): l’apertura della nuova sede, Esseci, è prevista per fine settembre.

Per la restituzione dei libri oltre la data di chiusura sarà comunque possibile utilizzare il box 24h che si trova di fronte all’ingresso della biblioteca, in via Cacciatori delle Alpi.

Sarà inoltre sempre attivo il prestito digitale di ebook, periodici, audiolibri e molto altro su MLOL, il cui portale è stato appena rinnovato e ottimizzato.

L’ultimo giorno di apertura è prevista l’iniziativa Ritratto di lettore, con la quale i lettori sono invitati a partecipare a una sessione di scatti fotografici d’autore per restare per sempre parte della storia di questa biblioteca. Per maggiori informazioni clicca qui.