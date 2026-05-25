Incidenti pre derby: resta in prognosi riservata il tifoso bianconero ferito

Un pomeriggio di ordinaria follia. Questa è stata la domenica pre derby, che ha visto scontri e incidenti fra le tifoserie, con la gara iniziata con oltre un'ora di ritardo perché gli ultras della Juve minacciavano l'invasione di campo, chiedendo di non giocare perché uno di loro era rimasto ferito.

Gravi condizioni alle Molinette

La dinamica di quanto è successo non è ancora chiara, qualcuno ha parlato di un lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine che aveva centrato alla testa il tifoso bianconero, le forze dell'ordine hanno parlato di una bottiglia, sta di fatto che l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni alle Molinette.

Oggi atteso da tac di controllo

Ha subito un forte trauma cranico ed è stato operato in serata: le sue condizioni sono stabili, ma resta in terapia intensiva e la prognosi riservata. Oggi, lunedì 25 maggio, farà una tac di controllo per vedere come sta evolvendo la situazione, dopo l'intervento delle scorse ore.