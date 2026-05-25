Il Dott. Gianpaolo Carignano, specialista in Tisiologia e malattie respiratorie entra allo Studio Medico Galeno di Saluzzo

Lo Studio Medico Galeno di Saluzzo è lieto di annunciare l’ingresso nel proprio team del Dottor Gianpaolo Carignano, medico specialista in Pneumologia. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 1985 e specializzato in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio nel 1989, il Dottor Carignano ha da sempre orientato la sua formazione e la sua attività verso la fisiopatologia respiratoria. Già durante gli anni della specializzazione ha prestato servizio per quattro anni presso l’ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria della Clinica Medica II dell’Ospedale Molinette di Torino, diretto dal Professor Molinatti, maturando un’esperienza clinica mirata, con pubblicazioni scientifiche sull’Asma e sulla Bronchite Cronica Ostruttiva (BPCO).

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi ospedalieri come assistente medico di Igiene e Sanità Pubblica presso l’ASL 60 di Borgo San Dalmazzo, assistente in Medicina Interna all’Ospedale di Savigliano e assistente in Radiologia Medica presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Successivamente ha dedicato la sua attività all’ambito specialistico pneumologico privato, collaborando con più poliambulatori della provincia di Cuneo.

Relatore a congressi medici su asma e BPCO, tra il 2002 e il 2004 è stato membro del Comitato Scientifico dell’ASL CN1 – Azienda Santa Croce e Carle, contribuendo alla stesura dei profili diagnostico-terapeutici per queste patologie.

Da 12 anni si occupa di ecografia toracica. Diplomato SIUMB in Ecografia Generale, ha seguito specifici percorsi di formazione in ecografia toracica.

Dal 2020, con lo scoppio della pandemia da Covid-19, il Dottor Carignano ha eseguito oltre 4.000 ecografie toraciche su pazienti affetti o sospetti per infezione da SARS-CoV-2 e altre patologie broncopolmonari, contribuendo con pubblicazioni scientifiche all’utilizzo di questa metodica nella pratica clinica quotidiana.

Un approccio diagnostico all’avanguardia

Presso lo Studio Medico Galeno il Dottor Carignano effettuerà visite pneumologiche eco assistite, integrando l’esame clinico del paziente con la valutazione ecografica del torace.

Questa metodologia permette una valutazione immediata e puntuale del paziente, potendo evidenziare alcune alterazioni patologiche polmonari rilevabili con il solo esame clinico migliorando sensibilmente le capacità diagnostiche e la rapidità di impostazione terapeutica.

Con l’arrivo del Dottor Carignano, lo Studio Medico Galeno rafforza ulteriormente la propria offerta specialistica in ambito respiratorio, confermando l’impegno nel garantire ai propri assistiti cure di altissimo livello, vicine al territorio e supportate dalle più moderne tecniche diagnostiche.

Benvenuto a bordo, Dottor Carignano! Siamo felicissimi di averti con noi!

Per informazioni e prenotazioni occorre contattare:

Studio Medico Galeno - Via Bagni 1/M - Saluzzo (CN)

Tel. +39 0175 42088 / Cell. +39 349 0914445 – Mail: info@studiogalenosaluzzo.eu



