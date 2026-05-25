Il taglio contemporaneo della pasticceria Serenus, aperta a Centallo dalla giovane pastry chef Zana Zefi

A colpirvi entrando da Serenus Pasticceria, di fatto nel centro di Centallo, sarà la straordinaria luminosità delle ampie vetrate riflessa su un arredo quasi completamente bianco. Uno stile moderno non certo originale, essendosi ormai imposto – insieme ai lunghi banchi straripanti di dolci d'ogni forma e dimensione – come un format quasi obbligatorio per le pasticcerie di nuova generazione. Un locale come questo, però, non si misura certo dal design degli espositori pieni di pasticcini vari, ma piuttosto per la capacità del pastry chef di gestire e articolare i loro sapori.

L’orgoglio di essere pastry chef

Che chi guida questa pasticceria sia orgogliosa di essere una pastry chef è reso evidente dal fatto che non solo lei, ma anche chi di tanto in tanto esce dal laboratorio per rifornire i banchi di dolci, porta rigorosamente la “toque blanche” del cuoco. E parlo di “lei”, perché l’anima di questa pasticceria è una giovane donna: Zana Zefi, che vanta un curriculum di tutto rispetto nel suo campo. Dopo essersi diplomata pasticcera professionista ad ALMA, Scuola Internazionale di Cucina con sede alla Reggia di Colorno a Parma, ha poi perfeziona poi il suo apprendimento con esperienze di alto livello, la più significativa delle quali risulta quella presso il ben noto “Maestro dell’Arte della Pasticceria Italiana”: Iginio Massari.

Dolci artigianali d’alta scuola

A dare un’idea immediata dello stile dei dolci che qui si assaggeranno non è tanto la varietà, ma la cura estrema che queste creazioni, ancor prima di portarle alla bocca, riescono a trasmettere. Il segreto della pasticceria Serenus consiste nell’avere una produzione completamente artigianale, ben attestata dal fatto che, se alcuni prodotti sono disponibili tutto l’anno, altri sono invece stagionali, nel pieno rispetto dei ritmi della natura. Vengono inoltre utilizzate materie prime di altissima qualità per realizzare dolci speciali, pensati per offrire un’esperienza unica. Così sul bancone trovano posto croissant e biscotti, crostate di frutta e meringhette, fino ai dessert mignon e ai macaron.

Una buona colazione da ripetere

Devo confessare che gli esiti della pasticceria contemporanea non sempre mi entusiasmano: le loro forme e i loro gusti, fin troppo “puliti”, spesso non sono del tutto nelle mie corde. Eppure, dalla pasticceria Serenus, ogni sospetto è svanito non appena al tavolo sono arrivati un croccante croissant – decisamente XL e poco “francese” – e un avvolgente tiramisù, accompagnati rispettivamente da un cremoso cappuccino e da un soffice marocchino.

Quanto basta per una buona colazione, capace di conquistare il palato e da ripetere magari a breve con altre prelibatezze. Con un’unica accortezza: magari evitare la domenica, visto che l’arrivo in tavola di cappuccino e marocchino ad una temperatura non proprio ottimale ha presumibilmente avuto la sua causa proprio nel notevole affollamento del locale.

Che, ad appena cinque mesi dall’apertura, è comunque una riprova dell’apprezzamento che la pasticceria Serenus ha saputo riscuotere.





Informazioni: www.pasticceriaserenus.it