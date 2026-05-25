PD Racconigi: “Estate Bimbi e Ragazzi, famiglie ancora senza risposte”

Riceviamo e pubblichiamo:

A pochi giorni dalla conclusione dell’anno scolastico, a Racconigi non sono ancora state comunicate informazioni ufficiali relative all’organizzazione dei servizi Estate Bimbi ed Estate Ragazzi.

In queste settimane numerose famiglie ci hanno contattati per segnalare forte preoccupazione e difficoltà organizzative. Per molti genitori questi servizi rappresentano un supporto fondamentale per conciliare lavoro e gestione familiare durante il periodo estivo.

Riteniamo che un Comune debba programmare e comunicare con anticipo attività così importanti, permettendo alle famiglie di organizzarsi per tempo e senza dover vivere nell’incertezza fino all’ultimo momento. Le famiglie hanno inoltre bisogno di conoscere in anticipo non solo periodi, sedi e modalità di iscrizione, ma anche i costi previsti per la partecipazione ai servizi, così da potersi organizzare anche dal punto di vista economico.

Per questo motivo, come Partito Democratico di Racconigi, chiediamo all’amministrazione comunale di chiarire al più presto lo stato dell’organizzazione di Estate Bimbi ed Estate Ragazzi, indicando tempi, modalità di iscrizione, soggetti coinvolti, costi e date di avvio del servizio.

Non si tratta di una polemica politica, ma di una richiesta di attenzione concreta verso le esigenze quotidiane delle famiglie racconigesi, che meritano risposte rapide, trasparenza e servizi adeguati.

Partito Democratico Racconigi