Fossano, borse di studio in memoria di Paolo Salvatico alla Cnos FAP

Venerdì 22 maggio, per il 5° anno consecutivo, la famiglia di Paolo Salvatico, morto in un drammatico incidente stradale nell'ottobre 2021, ha consegnato le borse di studio in suo onore, presso la Cnos FAP di Fossano, indirizzo termo idraulica.

Sono stati premiati quattro ragazzi, i più meritevoli nella materia pratica termoidraulica di ogni classe.

Grazie a questa scuola, Paolo aveva scoperto la sua più grande passione lavorativa e a soli ventitré anni era riuscito ad aprirsi un'attività tutta sua.

Un riconoscimento ad una scuola che prepara i ragazzi non soltanto dal punto di vista scolastico ma anche e soprattutto umanistico.