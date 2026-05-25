Le ragazze di Savigliano e Marene protagoniste al “Code&Tell 2026” di Bologna

Sabato 23 maggio, 73 ragazze dell’I.C. Papa Giovanni XXIII, appartenenti ai club di Savigliano e Marene di Girls Code It Better, hanno partecipato al “Code&Tell 2026”, il grande evento nazionale di condivisione tra tutti i club italiani del progetto.

La manifestazione si è svolta presso lo spazio DumBO di Bologna, trasformato per l’occasione in un grande laboratorio di idee, creatività e innovazione. L’evento, aperto al pubblico e gratuito, ha visto alternarsi momenti istituzionali, spazi espositivi e presentazioni dei lavori realizzati durante l’anno scolastico.

Dopo l’arrivo e l’allestimento degli stand nella mattinata, le ragazze, accompagnate dalle insegnanti Annalisa Catalano, Mariagrazia Pistono, Micaela Scarangella e Viviana Mondino, hanno preso parte alla plenaria inaugurale.

Nel pomeriggio hanno invece partecipato allo “Show&Tell”, cuore della giornata, durante il quale ogni club ha presentato il proprio percorso attraverso progetti, prototipi e installazioni.

Quelli portati a Bologna sono il risultato del lavoro svolto durante l’anno nei club del progetto Girls Code It Better, un’esperienza che prosegue da nove anni e che ha permesso a decine di studentesse dell'I.C. Papa Giovanni XXIII di trasformare le discipline STEM in occasioni di creatività e collaborazione, in cui coding, realtà virtuale e modellazione 3D diventano mezzi per dare forma a progetti concreti e vicini al territorio.

Nel tempo, le ragazze hanno collaborato con il Museo Civico e le Biblioteche di Savigliano e Marene, realizzato percorsi dedicati alla stilista Elsa Schiaparelli e al Planetario di Torino, fino ad arrivare quest'anno all’esperienza condivisa con Blu Lab, una realtà sociale che promuove inclusione, partecipazione e riscatto attraverso il lavoro artigianale e comunitario.

Blu Lab nasce infatti dalla volontà di offrire opportunità a chi spesso resta ai margini: persone con disabilità, migranti, cittadini in situazioni di fragilità sociale, volontari e professionisti lavorano insieme in un ambiente dove ciascuno può sentirsi parte attiva di un progetto comune.

Un esempio concreto di come la diversità possa trasformarsi in valore e la fragilità diventare forza. L’esperienza vissuta a Bologna ha rappresentato per le ragazze non solo un’occasione di confronto con coetanee provenienti da tutta Italia, ma anche la conferma di un percorso educativo che insegna come la tecnologia non sia soltanto logica e programmazione, ma anche immaginazione, linguaggio artistico, lavoro di squadra e capacità di progettare il futuro con originalità e consapevolezza.