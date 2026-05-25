“Regala un Sorriso” accanto alla pediatria dell’ospedale di Verduno

Giornate intense e di grandi emozioni per “Regala un Sorriso”, il progetto solidale di grande valore sociale, portato avanti da Carmelo Franceschini, Vincenzo Pizzonia e Daniele Sobrero, con lo scopo, attraverso azioni concrete, di collaborare con il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Alba- Bra, individuando necessità urgenti per migliorare servizi mirati.

Lo scopo dell’edizione 2026 era raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un ecografo destinato al Pronto Soccorso Pediatrico, consegnato proprio nella mattinata di ieri, domenica 24 maggio, con una cerimonia alla quale ha partecipato un foltissimo pubblico (fra cui i Comuni partecipanti al Progetto, Squadre partecipanti al Quadrangolare del Sorriso, Donatori e testimonial), e nella quale sono stati consegnati i “Riconoscimenti alla generosità”.

Presenti tra i tanti il sindaco di Bra Gianni Fogliato, l’assessore del Comune di Alba Donatella Croce, il vicepresidente della Fondazione CRC Francesco Cappello, il direttore generale dell’ASLCN2 Enrico Guercio e la primaria di pediatria dell’ospedale di Verduno Ilaria Negro.

Ospiti graditissimi l’ex calciatore Enrico Chiesa e il fondatore di TeleCupole Piermaria Toselli, premiato con un riconoscimento per la vicinanza storica all’iniziativa.

Nella stessa mattina ha avuto luogo ad Alba la corsa podistica ¼ di Vinum, organizzata dal Club 42 Maratoneti Albesi, che ha visto la partecipazione di centinaia di podisti e camminatori, e ha contribuito, con una parte delle iscrizioni, alla raccolta fondi.

Il week end si era aperto sabato 23 maggio con il “Quadrangolare del Sorriso 2026”, disputato allo stadio di Sommariva Perno. Vi hanno partecipato le squadre di Sport in Vaticano, Giornalisti Rai, Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro e la Nazionale Forense Italiana, preceduti da un torneo con i mini calciatori (annata 2020) delle società Sommariva Perno, Albese, Sommarivese e Sanfrè.

Per la cronaca ad aggiudicarsi il quadrangolare è stata la formazione Vaticana. Ad allietare e rendere più significativa la giornata hanno contribuito gli Sbandieratori e musici del Borgo Patin e Tesor, le Cheerleader Titans e la diretta dell’emittente Radio Alba, presente alla manifestazione con il bravissimo Dj Andrea Chi.

Non sono finiti gli eventi di “Regala un Sorriso 2026”. Domenica 31 maggio, al Teatro Politeama di Bra, alle ore 21, andrà in scena la Commedia “Diciamoci la Verità” della Compagnia Teatrale Piccolo Teatro di Bra, mentre sabato 6 giugno, a Caramagna Piemonte, presso gli Impianti Sportivi, dalle ore 14, si terrà la “Festa di Regala un Sorriso”, con un torneo al quale parteciperanno Primi Calci, Squadre Femminili e Vecchie Glorie. Alle 20 si concluderà con una Cena Solidale.

Sabato 13 giugno, al Centro Sportivo di Roreto di Cherasco, dalle ore 14.30, si svolgerà il “Triangolare del Sorriso”: si sfideranno le compagini Ordine Avvocati di Torino, ASL CN2, Vecchie Glorie. Seguirà il Torneo giovanile e Ragazzi Speciali e l’iniziativa Giornata dell’Inclusione. Alle ore 20, Cena Solidale in Piazza.