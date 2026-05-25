CALCIO ECCELLENZA / Fossano-Solbiatese 0-1, mister Fresia: “Partita molto fisica decisa dai dettagli” [VIDEO]

Il Fossano 1919 è stato sconfitto con il risultato di 0-1 dai varesini della Solbiatese.
La sfida, valida per la semifinale d’andata degli Spareggi Nazionali del campionato di Eccellenza, è stata decisa dalla rete ospite di Suatoni (31’).
Il ritorno si giocherà tra una settimana, appuntamento dunque a domenica 31 maggio quando i blues faranno visita ai lombardi: fischio d’inizio alle 16 al “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.
Le parole del tecnico fossanese Paolo Fresia al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)