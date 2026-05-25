domenica 31 maggio
Elisa Balsamo, Lidl-Trek (Instagram)
CICLISMO / Colpo di scena al Giro Women: Wiebes squalificata, Elisa Balsamo conquista la tappa inaugurale e la maglia rosa
Leggi le ultime di: Sport
 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 25 maggio 2026, 15:46

CALCIO ECCELLENZA / Fossano-Solbiatese 0-1, mister Fresia: “Partita molto fisica decisa dai dettagli” [VIDEO]

Il tecnico fossanese continua: “Rimango positivo, ora recuperiamo e andiamo a giocarci le nostre carte”

Paolo Fresia, allenatore Fossano

Paolo Fresia, allenatore Fossano

Il Fossano 1919 è stato sconfitto con il risultato di 0-1 dai varesini della Solbiatese.

La sfida, valida per la semifinale d’andata degli Spareggi Nazionali del campionato di Eccellenza, è stata decisa dalla rete ospite di Suatoni (31’).

Il ritorno si giocherà tra una settimana, appuntamento dunque a domenica 31 maggio quando i blues faranno visita ai lombardi: fischio d’inizio alle 16 al “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.

Le parole del tecnico fossanese Paolo Fresia al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium