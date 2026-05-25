SPORT ACQUATICI / Cuneo Canoa protagonista nello slalom nazionale di casa

Nella gara nazionale di slalom svoltasi ieri (domenica 24 maggio) a Cuneo, lungo la Bealera Maestra – Madonna delle Grazie, organizzata dall’A.S.D. Granda Canoa Club, il Cuneo Canoa ha ottenuto risultati di rilievo, che sono di buon auspicio per la stagione agonistica appena iniziata.

Ecco i risultati degli atleti del Cuneo Canoa in gara: Tommaso Nadelle (2° nella Canadese C1 Junior Maschile e 1° nel Kayak K1 Junior Maschile), Tobia Serra (3° nella Canadese C1 Junior Maschile e 3° nel Kayak K1 Junior Maschile), Nicolò Nadelle (1° nella Canadese C1 Ragazzi e 3° nel Kayak K1 Ragazzi), Alberto Mattalia (4° nella Canadese C1 Cadetti “A” e 6° nel Kayak K1 Cadetti “A”), Anna Bredy (1° nel Kayak K1 Junior Femminile e 1° nel C2 Junior Misto), Giovanni Tassone (4° nel Kayak K1 Junior Maschile e 1° nel C2 Junior Misto) e Gioele Landra (4° nel Kayak K1 Cadetti “B”).

Merita una menzione anche il primo posto conquistato da Anna Bredy e Giovanni Tassone nel C2 Junior Misto, un risultato che arricchisce ulteriormente il bilancio positivo della giornata per i colori del Cuneo Canoa.

Ottimi risultati anche nelle gare a squadre: primo posto nel Kayak K1 Squadre Junior Maschile per il terzetto formato da Giovanni Tassone, Tobia Serra e Tommaso Nadelle, che hanno dominato la propria categoria con un distacco netto sugli avversari. Un podio che premia il lavoro di squadra e la crescita del gruppo cuneese.

“Sono davvero orgogliosa di tutta la squadra. I ragazzi hanno gareggiato bene e confermato i miglioramenti visti in allenamento. Sono indicazioni incoraggianti per il percorso del club” dichiara l’allenatrice Andrea Coan.

Il prossimo appuntamento per gli atleti del Cuneo Canoa sarà il fine settimana prossimo a Valstagna (VI) sul fiume Brenta, dove la squadra punta a confermare i progressi mostrati oggi.

Un grazie all’A.S.D. Granda Canoa Club per l’organizzazione della gara, che ha offerto a tutti gli atleti cuneesi un contesto competitivo a km zero.