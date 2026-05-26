Bra e Weil der Stadt celebrano 25 anni di gemellaggio

Si è svolta sabato 23 maggio , nella sala consiliare “Achille Carando” in municipio, la cerimonia ufficiale per celebrare i primi venticinque anni del gemellaggio tra Bra e Weil der Stadt con l’incontro tra il sindaco di Weil der Stadt, Christian Walter e il primo cittadino braidese, Gianni Fogliato e alcuni rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.

Prima dei discorsi ufficiali, introdotti dal consigliere delegato ai gemellaggi, Lino Ferrero, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Entrambi i sindaci hanno sottolineato l’importanza di questo gemellaggio tra le città nel segno dell’europeismo e dell’importanza dei legami transnazionali attraverso cui condividere buone prassi e progetti comuni.

Sono stati ricordati anche i diversi momenti di incontro nel corso degli anni, come scambi di visite di studenti, viaggi in bicicletta da Weil der Stadt a Bra e la presenza delle delegazioni negli appuntamenti più importanti a Bra, come durante la manifestazione Cheese e a Weil der Stadt.

In conclusione della cerimonia, consueta foto di rito sulla scalinata del municipio e scambio di doni commemorativi: il Sindaco Walter ha donato a Bra una targa commemorativa dello “Städtepartnerschaft Jubiläum”, mentre il Sindaco Fogliato ha consegnato agli amici tedeschi un acquerello realizzato ad hoc per il venticinquennale dall’artista argentina Gery Ewens.

In occasione del Salone del Libro per ragazzi in corso nel week end, poi, gli ospiti tedeschi hanno assistito ad una lettura animata per bambini a cura dell’associazione L’Albero inverso che ha ideato una storia originale, con tanto di illustrazioni dedicate, ispirata al tema del viaggio e alla figura di Giovanni Keplero, celebre astronomo e matematico originario di Weil der Stadt.

Protagonista di questo viaggio fantastico tra Bra e la “Città di Keplero”, con lo sguardo verso le stelle, non poteva che essere un piccolo topolino di nome Hans, ghiotto di formaggio.

I piccoli partecipanti al laboratorio sono stati poi inviati a realizzare una mappa colorata e luccicante della storia.

Commenta il Sindaco Gianni Fogliato: “Nel rinnovare ancora una volta questo rapporto di amicizia, abbiamo posto le basi per nuove iniziative che possano rafforzare i legami tra le nostre città in diversi ambiti, in modo sempre più concreto e partecipato”.