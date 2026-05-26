Imprenditoria femminile in montagna: a Ostana tre giorni di eventi per gli 80 anni del voto alle donne

Il 2 giugno 1946 segnò una svolta storica per l’Italia: per la prima volta le donne parteciparono al voto politico nazionale, scegliendo tra Monarchia e Repubblica ed eleggendo l’Assemblea Costituente incaricata di scrivere la Costituzione italiana. Un passaggio epocale che arrivava dopo le prime elezioni amministrative del dopoguerra, svoltesi nel marzo dello stesso anno, data dalla quale le donne poterono non solo votare, ma anche essere elette.

A ottant’anni da quella data simbolo della democrazia italiana, il Rifugio Galaberna di Silvia Rovere, assieme a altre due realtà del paese dell’alta valle Po: l'azienda agricola L'Orto di Ostana di Serena Giraudo e il piccolo caseificio di formaggi caprini Ferme Audenino di Eloise Vignon, in collaborazione con le associazioni “L’Aura fai son vir” e “La cà dë tui”, promuovono tre appuntamenti dedicati al suffragio femminile e alle 21 Madri Costituenti.

Dal 30 maggio al 2 giugno il piccolo borgo montano ospiterà proiezioni, mostre e una camminata tematica per ripercorrere la lunga strada delle donne verso la conquista dei diritti civili e politici.

“L’idea è nata dopo il pensionamento del nostro storico cuoco: durante una riunione di staff ci siamo rese conto di essere ormai quasi esclusivamente donne - racconta Silvia Rovere del Rifugio Galaberna. - In Italia, e ancora di più in montagna, le aziende a maggioranza femminile sono rare. Da lì abbiamo iniziato a interrogarci su cosa significhi essere una realtà femminile e su quanto questo influenzi il nostro modo di lavorare e di gestire il rifugio”.

Da quella riflessione è nato anche un percorso di memoria storica. “Ci siamo chieste – continua Rovere - come siamo arrivate fin qui: appena cento anni fa un rifugio gestito da donne sarebbe stato impensabile. L’avvicinarsi della Festa della Repubblica e dell’ottantesimo anniversario del referendum ci ha dato una risposta. Il 2 giugno 1946 le donne poterono finalmente votare ed essere ascoltate. Ma il suffragio femminile non è stato né un punto di partenza né un punto di arrivo: è stato una tappa fondamentale di un cammino ancora aperto”.

Silvia Rovere sottolinea anche il significato degli eventi organizzati a Ostana: “Con queste tre iniziative abbiamo voluto rendere omaggio alle donne e ripercorrere un tratto di storia fatto di scelte, lotte e libertà”.

Il programma si aprirà sabato 30 maggio alle 21,15 con la proiezione di ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi che si terrà all’interno del Rifugio Galaberna. Il film, ambientato nell’Italia del dopoguerra, racconta attraverso la storia di una donna vittima di violenza domestica il momento storico del primo voto femminile, rendendo omaggio alle donne che hanno contribuito, spesso in silenzio, a cambiare il Paese.

Domenica 31 maggio alle 17,30 sarà inaugurata nei locali del rifugio la mostra ‘Ineluttabili – Un destino che non poteva essere evitato’ dell’artista Romina Biaggi.

L’esposizione raccoglie 21 ritratti femminili in acrilico su tela di lino, omaggio simbolico alle 21 Madri Costituenti. Attraverso colori intensi, grandi occhi e richiami all’arte naïf, l’artista costruisce un racconto visivo dedicato all’universo femminile. La mostra resterà visitabile fino a fine luglio al Rifugio Galaberna, per poi essere riallestita negli spazi de “La cà dë tui” nella borgata Ferrere di Paesana.

Le celebrazioni culmineranno martedì 2 giugno alle 9 con la passeggiata ‘In cammino verso il voto’. L’itinerario, aperto a tutti e gratuito, attraverserà i sentieri di Ostana con letture e accompagnamenti musicali, ripercorrendo la storia del suffragio femminile e il contributo delle Madri Costituenti alla nascita della Carta costituzionale. Durante il percorso saranno visitati anche i luoghi simbolo del lavoro e della socialità femminile del borgo, fino all’incontro con le donne protagoniste dell’Ostana di oggi.