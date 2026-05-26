Ad Alba si è svolta la 15ª edizione della gara podistica e camminata “Un Quarto di Vinum Maratona & FitWalking”

Domenica 24 maggio si è svolta la 15^ edizione della gara podistica e camminata “Un Quarto di Vinum Maratona & FitWalking” ad Alba che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra runner e camminatori, oltre a circa 100 ragazzi.

La manifestazione, per la prima volta di domenica, si è aperta con un riscaldamento collettivo organizzato e seguito dai ragazzi della “Ginnastica Dinamica Militare” di S. Damiano d’Asti., per proseguire con la corsa dei bambini e ragazzi, un anello di circa 1 Km lungo le vie del centro storico.

Il via ufficiale della corsa e camminata è stato dato dal Sindaco della città di Alba Alberto Gatto con la presenza dell’Assessore allo Sport Davide Tibaldi. Il percorso di circa 8 Km si è sviluppato nel primo tratto lungo il parco del fiume Tanaro, salendo poi verso la collina albese con un bel panorama sulla città e terminare nell’ultima parte in Alba.

L’evento sportivo e solidale persegue da sempre l’obiettivo di diffondere i valori fondamentali della corsa podistica, in particolare riferimento alla maratona, proponendosi come un’occasione di avvicinamento alla disciplina sportiva anche a chi non la conosce, in un clima di grande festa e di divertimento.

La mattinata è proseguita con un ricco buffè per tutti i partecipanti, con la musica e la diretta degli amici di Radi Alba sempre presenti ai nostri eventi.

A conclusione si sono svolte le premiazioni con alcune autorità presenti, l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi e l’Assessore Regionale Daniele Sobrero assieme al Sig. Vincenzo Pizzonia in rappresentanza dell’Associazione “Regala Un Sorriso” alla quale verrà devoluto parte del ricavato della manifestazione per la raccolta di fondi a sostegno del Reparto Materno Infantile dell’Ospedale Pietro e Michele Ferrero di Verduno. Particolarmente gradita anche la presenza sul palco come testimonial d’eccezione il calciatore Federico Chiesa.

In piazza era presente anche l’ex Sindaco di Alba Maurizio Marello, durante il suo mandato si è svolta la prima edizione della corsa.

Sono stati premiati i gruppi più numerosi: GSR Ferrero (73 atleti), Atletica Alba (24 atleti), Podistica Castagnitese (23 atleti), Gruppo Podisti Albesi (21 atleti), Brancaleone Asti (12 atleti).

Se pur non competitiva, senza cronometraggio e classifica ufficiale, sono stati chiamati sul paco anche i primi 3 all’arrivo in ambito maschile e femminile.

Per la prima volta sono stati coinvolti i Borghi della Città di Alba che hanno risposto con una numerosa partecipazione.

In particolare: Borgo dei Brichèt (53 partecipanti), Borgo del Fumo (39 partecipanti), Borgo Santa Barbara (25 partecipanti), Borgo Patin e Tesor (20 partecipanti).