Ju Jitsu Mondovì protagonista a Cogoleto: numerosi podi per gli atleti monregalesi

Domenica 24 maggio si è svolta a Cogoleto un’importante manifestazione interregionale di Ju Jitsu che comprendeva la gara di "Accademia", disciplina altamente spettacolare che vede protagoniste coppie di atleti impegnate nell’esecuzione di tecniche di proiezione e movimenti acrobatici e il "Trofeo Bruna Ottonello" di "Percorso Tecnico", dedicato ai bambini sotto i 10 anni.

La Evolution Gym, con il gruppo del Ju Jitsu Mondovì, ha preso parte all’evento con una numerosa delegazione di giovani e adulti ottenendo ottimi risultati e confermando ancora una volta la qualità del lavoro svolto sul territorio.

Nella competizione di "Accademia", categoria cinture bianche e gialle 10/11 anni, vittoria per la coppia formata da Nichita Cotaga e Vincenzo Fallico, mentre Alessandro Bono e Giovanni Bono hanno conquistato un meritato terzo posto.

Nella categoria cinture bianche e gialle 12/14 anni è arrivato un altro successo per i colori monregalesi grazie a Gabriele Aragno e Vincenzo Fallico, saliti sul gradino più alto del podio. Terza posizione invece per la coppia composta da Nichita Cotaga e Gabriele Aragno.

Tra le cinture verdi e blu over 18, buon terzo posto per Mattia Barbero e Greta Montaldo, mentre nella categoria cinture marroni e nere è arrivata una prestigiosa vittoria per Francesco Bono e Mattia Barbero, primi classificati al termine di una prova di alto livello tecnico.

Nel Trofeo Bruna Ottonello di Percorso Tecnico, dedicato ai più giovani, da segnalare il terzo posto ottenuto da Alessandro Bono, autore di una prova brillante e determinata.

Oltre ai risultati da podio, ottime prestazioni sono state fornite da numerosi giovani atleti del Ju Jitsu Mondovì che si sono distinti per impegno, tecnica e spirito sportivo: Koltraca Boighen, Gabriele Scuturici, Sofia Michelis, Emma Sciandra, Francesco Blasetti, Pietro Pittarello, Thomas Bazatin, Camilla Giorgio, Ethan Koltraca, Lorenzo Zucco e MariaCarla Robaldo.

Grande la soddisfazione per la palestra monregalese e per i maestri Francesco Bono ed Elisa Cervone, che hanno accompagnato e guidato la delegazione monregalese durante tutta la manifestazione, raccogliendo i frutti del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

La trasferta ligure si conclude quindi con un bilancio estremamente positivo per il Ju Jitsu Mondovì e per la Evolution Gym, che tornano a casa con numerosi podi, importanti conferme e la soddisfazione di vedere crescere costantemente il proprio vivaio di giovani atleti.