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| 26 maggio 2026, 16:29

Napoli, Italiano è la scelta per il dopo-Conte: accordo a un passo

Napoli, Italiano è la scelta per il dopo-Conte: accordo a un passo

(Adnkronos) - Il Napoli ha scelto. Il club azzurro ha deciso di virare su Vincenzo Italiano per la panchina. Il tecnico del Bologna è il favorito per diventare il successore di Antonio Conte nella prossima stagione. Nelle ultime ore si era parlato anche di un grande ritorno di Maurizio Sarri e di un arrivo di Massimiliano Allegri (esonerato ieri dal Milan), da tempo nelle idee del presidente. Oggi, martedì 26 maggio, gli agenti dell'allenatore hanno però avuto un colloquio con i dirigenti del club partenopeo, nella sede della Filmauro e il discorso è alle ultime curve. 

Dopo due anni in rossoblù, Italiano è quindi pronto a calarsi in una nuova sfida.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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