A Magliano Alfieri la "prima" del libro di Roberto Cerrato “Il respiro della campagna”

Roberto Cerrato presenterà il libro dal titolo “Il respiro della campagna. I colori e il paesaggio di Langhe Roero Monferrato”

Il paesaggio come memoria, identità e racconto collettivo. Sarà presentato giovedì 28 maggio, alle ore 21 al Castello di Magliano Alfieri, il nuovo libro di Roberto Cerrato dal titolo “Il respiro della campagna. I colori e il paesaggio di Langhe Roero Monferrato”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Magliano Alfieri in collaborazione con il Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato ed Edizioni Langhe Roero Monferrato, proporrà una riflessione sul valore culturale e umano dei territori vitivinicoli riconosciuti patrimonio UNESCO.

Ad aprire la serata sarà il saluto del sindaco Giulia Adriano, mentre il confronto sarà moderato dal giornalista de La Stampa Roberto Fiori, autore della prefazione del volume.

Accanto all’autore interverranno anche Marco Devecchi, presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino, Luigi Cabutto, direttore del Centro Studi sul Paesaggio Culturale, e Luigi Carosso, componente del consiglio di amministrazione del Centro Studi.

Il libro di Cerrato affronta il tema del paesaggio non soltanto come elemento estetico, ma come risultato di una stratificazione culturale, agricola e sociale che attraversa le colline di Langhe, Roero e Monferrato.

Una riflessione che si inserisce nel più ampio lavoro portato avanti negli anni dal Centro Studi sul Paesaggio Culturale attorno ai temi della tutela, della valorizzazione e della consapevolezza del patrimonio UNESCO.

Al termine dell’incontro è previsto anche un momento conviviale con un calice di Arneis del Roero.

L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.