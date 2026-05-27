Busca, il concerto di fine primavera porta in città le grandi musiche russe dell’Ottocento

Venerdì 29 maggio alle 21, nella chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta di Busca, si terrà il tradizionale concerto di fine primavera promosso dall’Associazione Amici della Musica di Busca in collaborazione con il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo. Un appuntamento ormai consolidato che rinnova il legame tra il territorio e una proposta musicale di grande qualità artistica.

L’evento, inserito nelle sezioni “On Stage – Le Eccellenze” e “On Air – Giovanissimi alla Ribalta”, proporrà un programma interamente dedicato al repertorio sinfonico russo dell’Ottocento, con musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij e Aleksandr Borodin. A rendere ancora più prestigiosa la serata sarà la partecipazione straordinaria delle corali torinesi “Città di Rivoli” e “Goitre”.

Il Conservatorio “G.F. Ghedini” torna così protagonista a Busca dopo i successi delle precedenti edizioni, che avevano visto eseguiti capolavori come la Petite Messe Solennelle di Rossini, il Requiem di Verdi, i Carmina Burana e la Nona Sinfonia di Beethoven. Una collaborazione destinata a proseguire anche nel prossimo dicembre con il coinvolgimento del Dipartimento di Musica Pop.

“Il quinto appuntamento della stagione porta a Busca una produzione di grande prestigio che vedrà coinvolto un organico di oltre centocinquanta artisti tra orchestrali e coristi – afferma il direttore artistico Antonello Lerda –. L’auspicio è che l’intera comunità accolga con entusiasmo un evento di grande valore artistico e culturale, reso possibile grazie all’impegno congiunto di musicisti, organizzatori e volontari. Un ringraziamento particolare va al sindaco Ezio Donadio, impegnato nell’organizzazione logistica dell’evento, e al parroco Don Roberto, che ha accolto con entusiasmo la proposta sin dal primo momento”.

I concerti sono sostenuti dalla Città di Busca, da Sedamyl e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.

L’ingresso è libero, con precedenza ai soci fino a esaurimento posti e senza necessità di prenotazione.

L’accesso alla chiesa sarà consentito a partire dalle 20,15.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Associazione Amici della Musica di Busca al numero 339-6013250.