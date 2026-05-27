Castiglione Tinella, un’opera di Remo Salcio per la Via Artistica e il progetto "Castion25" hanno chiuso il mandato di Bruno Penna

La “Via Artistica” del centro storico di Castiglione Tinella - che è anche splendida balconata sul territorio circostante - sta raccogliendo da tempo una serie di opere trasformando il luogo in una sorta di museo a cielo aperto. E questa collezione da pochi giorni si è ulteriormente arricchita con un’opera di Remo Salcio, poliedrico artista delle Langhe che lavora la pietra e che ha realizzatoper il paese la scultura in arenaria “Lo sguardo della luna”: la luna ci vede e conserva il segreto delle sue visioni, il suo sguardo è su tutti noi; dal tempo primordiale le genti e la luna si guardano e interagiscono attraverso affascinanti magnetismi che rimangono avvolti in un grande mistero; questa luna, sollevata dai flutti delle acque del Belbo e scolpita nella pietra della nostra terra, mostra parte del suo volto, svelato dall’animo e dalla mano dell’artista.

E’ stata questa l’ultima azione del sindaco Bruno Penna, alla fine del suo mandato, che nell’occasione ha anche presentato il progetto “Castion25”, un libro digitale che raccoglie le uscite del giornale comunale dal 1999 al 2025: un quarto di secolo di storia del paese, che tra l’altro coincide con il suo periodo di impegno amministrativo.

L’appuntamento ha visto la presenza dei sindaci di Treiso e di Neive, Andrea Pionzo e Paolo Piccinelli, di don Angelo Carosso che ha benedetto la nuova opera e di tanti castiglionesi, amici e amministratori che hanno infine voluto donare al sindaco una targa di ringraziamento.