Garessio, quasi ultimata la nuova scogliera in frazione Bastianetti

Sono in fase conclusiva i lavori di realizzazione della nuova scogliera in frazione Bastianetti, a Garessio. L’intervento si è reso necessario dopo che l’erosione provocata dal Rio aveva iniziato a compromettere la stabilità della strada comunale che costeggia il corso d’acqua.

Negli ultimi mesi, infatti, la forza delle piene aveva progressivamente eroso la sponda, mettendo a rischio il mantenimento della carreggiata e creando preoccupazione per la sicurezza della viabilità locale, considerato che questa è l'unica via di accesso a diverse abitazioni.

La nuova scogliera consentirà di proteggere la strada comunale dall’azione erosiva del rio, aumentando la sicurezza per residenti e mezzi in transito e garantendo una maggiore stabilità dell’infrastruttura nel tempo.