Nuovo biodigestore a Borgo San Dalmazzo: nasce l'Osservatorio per monitorare l'impianto

A oltre una settimana dal taglio del nastro del nuovo biodigestore, inaugurato venerdì 15 maggio, e dalla partecipata giornata di porte aperte di sabato 16 maggio, ACSR Spa accoglie la decisione del Comune di Borgo San Dalmazzo di istituire l’Osservatorio di verifica del funzionamento dell’impianto di produzione di biometano da FORSU, ritenendolo uno strumento importante di trasparenza e confronto con il territorio.

L’Osservatorio, composto da rappresentanti del Comune, di ACSR Spa e da un membro qualificato individuato dal presidente della Provincia di Cuneo a seguito di avviso pubblico, avrà il compito di monitorare l’attività dell’impianto e predisporre una relazione periodica di sintesi sull’andamento della qualità dell’umido in ingresso, evidenziando eventuali criticità e attività degne di rilievo.

“L’istituzione dell’Osservatorio – ha commentato Giancarlo Isaia – rappresenta la dimostrazione concreta che il dialogo con il territorio non si esaurisce con l’inaugurazione dell’impianto. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dati, competenze e strumenti di monitoraggio a un organismo indipendente: è una garanzia per i cittadini e uno stimolo costante a mantenere standard elevati. La transizione ecologica può crescere solo attraverso fiducia, confronto e trasparenza”.

Vista la straordinaria partecipazione registrata sabato 16 maggio, ACSR Spa sta già valutando l’organizzazione di nuove giornate di porte aperte nei prossimi mesi, in concomitanza con l’entrata a regime dell’impianto prevista per l’estate 2026. Le date verranno comunicate tempestivamente. “Quella di Borgo San Dalmazzo – conclude il presidente Isaia – è la prova che quando istituzioni, azienda, forze dell’ordine, volontariato e cittadini lavorano insieme, i risultati arrivano. Grazie a tutti, di cuore”.

ACSR Spa per la riuscita degli eventi inaugurale e di "porte aperte" ringrazia tutti coloro che hanno contribuito.

“La grande affluenza di visitatori, famiglie, studenti, bambini, cittadini e personale dell’azienda insieme ai propri familiari, ha superato ogni aspettativa – commentano da Acsr - , confermando il forte interesse della comunità verso un’infrastruttura strategica per l’economia circolare e l’autonomia energetica della provincia di Cuneo.

Un ringraziamento particolarmente sentito va ai Volontari Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia –Cuneo, per il prezioso supporto logistico e organizzativo durante le giornate del 15 e 16 maggio. La loro presenza, discreta e professionale, ha garantito il regolare svolgimento delle visite e della cerimonia inaugurale, offrendo un contributo fondamentale alla riuscita degli eventi.

Un altrettanto caloroso ringraziamento va alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Borgo San Dalmazzo, per la disponibilità e l’assistenza sanitaria prestata in entrambe le giornate. I volontari della Croce Rossa hanno assicurato un servizio essenziale con competenza e dedizione, permettendo a tutti i partecipanti di vivere l’evento in piena sicurezza”.

Il presidente Giancarlo Isaia a tal proposito ha dichiarato: “Senza il supporto di queste realtà locali, così generose nel mettere a disposizione tempo e risorse, non avremmo potuto accogliere i cittadini con la qualità e l’attenzione che meritavano. La loro collaborazione è stata un esempio straordinario di senso di comunità e di impegno civile. A nome di tutta l’azienda desidero esprimere il nostro più sincero ringraziamento”.

Poi i ringraziamenti si estendono anche al personale resosi disponibile. “Fondamentale – proseguono da Acsr - anche il contributo dei tecnici di ACSR Spa e del Consorzio Ecologico Cuneese, che hanno accompagnato i gruppi lungo il percorso didattico illustrando con passione e chiarezza il funzionamento del digestore anaerobico, i sistemi di abbattimento degli odori e il bilancio energetico positivo dell’impianto. Un grazie speciale va anche all’illustratore Danilo Paparelli, il cui sentiero dedicato a Mastro Rumentino ha incantato grandi e piccoli, trasformando la visita in un’esperienza educativa coinvolgente”. E concludono: “Un ringraziamento particolare va anche a Don Mariano Bernardi, parroco di Borgo San Dalmazzo, che è intervenuto per la benedizione del nuovo impianto”.