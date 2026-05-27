Un defibrillatore per Guarene: "Da una scossa alla vita, regala un battito" inaugura il primo Punto Salvavita

Sarà inaugurata giovedì 28 maggio, in piazza Luigi Lusso, nella frazione Vaccheria di Guarene, una nuova postazione salvavita dotata di un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), a disposizione della comunità 24 ore su 24. La cerimonia si terrà al termine dello spettacolo “È bello insieme”, liberamente tratto da "Noi siamo tempesta" di Michela Murgia e messo in scena dagli allievi delle Scuole Primarie di Guarene a partire dalle ore 21.

Questo importante traguardo è il primo frutto del progetto “Da una scossa alla vita, regala un battito”. L'iniziativa nasce dalla straordinaria storia di Gabriele Brizio, che il 10 maggio 2025, durante un torneo di calcio a Ceva, fu salvato grazie alle tempestive manovre di rianimazione cardiopolmonare e all'uso di un defibrillatore da parte di Gianni Spinosa, allenatore della squadra avversaria.

Trasformando un'esperienza drammatica in un'opportunità per gli altri, la famiglia di Gabriele ha lanciato una raccolta fondi per cardioproteggere il territorio. L'obiettivo è mettere a disposizione di tutti strumenti che possono fare la differenza tra la vita e la morte, ricordando che ogni anno in Italia si verificano circa 60mila arresti cardiaci, con un tasso di sopravvivenza che oggi si attesta solo all'8%. Una percentuale che potrebbe aumentare drasticamente con un intervento tempestivo entro i primi minuti.

All'evento di inaugurazione, che vedrà la presenza delle autorità locali, parteciperanno anche Gabriele Brizio con la sua famiglia e sarà presente l'associazione “Cuore e Rianimazione "Lorenzo Greco" ODV, partner fondamentale del progetto, i cui istruttori qualificati effettueranno una dimostrazione pratica sull'utilizzo del DAE.

Il progetto proseguirà con una prossima postazione salvavita, che verrà installata nelle prossime settimane nella frazione Mussotto di Alba.

Come sostenere il progetto

La raccolta fondi continua con un duplice obiettivo: installare nuovi defibrillatori e sostenere l'associazione “Amici dei Bambini Cardiopatici” per l'acquisto di attrezzature mediche per il reparto di cardiochirurgia dell'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino.

È possibile contribuire tramite:

Bonifico bancario:

Causale "10 Maggio 2025 Amici dei bambini cardiopatici": IT25H020080110700000301910

Associazione Italiana cuore e rianimazione: IT64K0538701012000042212938

Satispay, Carta di Credito, PayPal o Apple Pay: Inquadrando i QR code presenti sulla locandina ufficiale.

Per maggiori informazioni e per seguire gli sviluppi del progetto, è possibile consultare la pagina Facebook: "dai una scossa alla vita, regala un battito".

L’amministrazione comunale di Guarene invita tutti a partecipare all’evento di giovedì 28 maggio in frazione Vaccheria alle ore 21.