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Cronaca | 27 maggio 2026, 14:42

Incidente sulla Statale 21 a Gaiola: scontro tra auto e furgone dopo il ponte dell'Olla

Nessun ferito grave nell'impatto avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto 118 e carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità

Incidente sulla Statale 21 a Gaiola: scontro tra auto e furgone dopo il ponte dell'Olla

Scontro tra un'auto e un furgone sulla Statale 21 del Colle della Maddalena, intorno alle 14 di oggi pomeriggio, nel comune di Gaiola dopo il ponte dell'Olla in direzione Demonte.



Fortunatamente da una prima analisi non risultano feriti gravemente i conducenti dei veicoli che hanno chiamato i soccorsi.



Sul posto è intervenuto il servizio di emergenza regionale del 118 con un'equipe medica insieme ai carabinieri di Demonte e Borgo San Dalmazzo per i rilievi del caso e la gestione della viabilità a senso unico alternato. 

Non si sono registrati rilevanti disagi alla circolazione, nonostante l'intenso traffico soprattutto di mezzi pesanti. 

s.a.

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