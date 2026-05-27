Gli studenti del De Amicis di Cuneo a lezione con la Polizia di Stato

È stata una mattinata intensa, ricca di emozioni, riflessioni e valori positivi quella vissuta ieri, presso il Liceo De Amicis di Cuneo, dove circa 120 studenti atleti dell’istituto hanno preso parte ad un importante partecipato incontro dedicato ai temi della legalità, del rispetto e della crescita personale.

L’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato, ha visto la partecipazione del personale della Questura di Cuneo e della locale Sezione della Polizia Postale che ha affrontato argomenti particolarmente sentiti dalle giovani generazioni, quali il cyberbullismo, la violenza di genere, il rispetto del prossimo, il superamento delle diversità e il valore della legalità come fondamento di una società civile.

Il momento più emozionante dell’incontro è stato senza dubbio l’intervento di Martino Carollo, atleta che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026 nella staffetta 4x7.5 Km. di sci di fondo.

Martino, atleta delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che da anni promuove lo sport agonistico e sostiene i giovani talenti a diffondere, attraverso il loro impegno sportivo, importanti valori, ha sottolineato quanto il mondo dello sport possa diventare uno straordinario strumento di educazione ai principi sani della convivenza civile: il rispetto delle regole, la correttezza, l’inclusione, il sacrificio e l’impegno quotidiano

Martino Carollo, ha raccontato con grande semplicità e autenticità il proprio percorso di crescita umano e sportivo, non sempre facile, soffermandosi anche sui momenti più difficili, sulle delusioni, sulle rinunce e sugli inevitabili momenti di sconforto che fanno parte della vita di ogni atleta.

Nonostante gli ostacoli, ha spiegato come la voglia di rialzarsi di migliorarsi e di raggiungere il proprio sogno sia stata più forte delle difficoltà.

Un messaggio, il suo, molto sentito dagli studenti che hanno seguito con molto coinvolgimento le parole dell’atleta, per tutti i giovani, esempio positivo che, partendo dal loro stesso territorio, con impegno quotidiano e sacrificio, è riuscito a costruire un percorso di successo sia personale che sportivo.

Al termine dell’incontro, molti dei ragazzi hanno voluto salutare il campione, scattare con lui qualche fotografia e toccare con mano la sua medaglia, simbolo tangibile di un percorso costruito con grande passione, costante impegno, sacrificio e determinazione.