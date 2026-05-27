Festeggiati i 25 anni di vita del circolo Acli ARS di Sant’Albano Stura

Domenica 24 maggio, il circolo Acli ARS Associazione Ricreativa Sant’Albano aps ha organizzato una giornata di festa per celebrare i 25 anni di attività.

Dopo la S. Messa nella chiesa Maria Vergine Assunta e la visita guidata al museo longobardo, è seguito il pranzo conviviale, e sono stati consegnati vari riconoscimenti a soci, gestori, ex presidenti, sponsor e alle Acli provinciali, che hanno a loro volta ricambiato con una targa ricordo.

Tra i numerosissimi partecipanti all’evento erano presenti il sindaco di Sant’Albano Stura, Massimo Ravera, la vicesindaco Enrica Scotto e il presidente della Banca dei territori e del Monviso, Alberto Osenda, che ben conosce le difficoltà che a volte si devono affrontare nel portare avanti l’attività, essendo stato anche presidente del Circolo Acli di Montanera.

Il circolo ARS, acronimo di Associazioni Ricreative Santalbanesi, nacque nel maggio del 2001, con sede nei locali accanto alla bocciofila.

Come ha ricordato Mauro Margaria, primo presidente e tra i fondatori, all’epoca si riunirono le associazioni del paese e si creò un direttivo, con un rappresentante per ciascuna realtà.

Nel tempo le attività di ARS sono cambiate in base alle esigenze, sempre con al centro lo spirito di aggregazione e socialità. Oggi il circolo, presieduto da Danilo Tomatis, collabora alla gestione dei campi della bocciofila e cura molti eventi gastronomici e conviviali, restando a disposizione come punto di incontro per chi si ritrova per una chiacchierata o una partita a carte.

Alla festa hanno partecipato, in rappresentanza delle Acli provinciali Cuneesi, alle quali il circolo è affiliato fin dalla fondazione, il presidente provinciale Elio Lingua; la presidente del circolo 'Antonio Abrate' di Fossano e consigliere regionale Acli, Adriana Faule, e il delegato delle Acli Nazionali, Pietro Carluzzo.

Il presidente Elio Lingua ha affermato:

“Ringrazio il circolo ARS da parte di tutta la famiglia delle Acli Cuneesi, per aver organizzato questa importante iniziativa, perfetta per celebrare i 25 anni di vita associativa. Eventi come questo fanno bene al territorio, sono in piena sintonia con lo spirito delle Acli, perché creano occasione di incontro, solidarietà e condivisione. Grazie alla preziosa opera di tutti i volontari, al lavoro del presidente Tomatis, della dirigenza del circolo e dei soci: grazie da parte delle Acli di Cuneo che sono orgogliose dell’operato del circolo ARS e sono a disposizione e di sostegno alle future attività in programma”.