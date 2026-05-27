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Eventi | 27 maggio 2026, 11:19

A Busca la quarta edizione dei "Mercatini dell'ingenio"

Appuntamento il 2 giugno dalle 10 alle 18

A Busca la quarta edizione dei &quot;Mercatini dell'ingenio&quot;

Martedì 2 giugno nel Parco-Museo dell'Ingegno, dalle ore 10 alle ore 18, avrà luogo la quarta edizione dei "Mercatini dell'ingenio", una giornata all'insegna dello svago e della curiosità con espositori hobbisti. 

Oltre alla collezione permanente di macchinari agricoli e industriali d’epoca, insieme alle creazioni al tombolo della maestra merlettaia Ombretta Audisio, il museo presenta alcune novità: nuovi materiali esposti e sale riqualificate intitolate alle famiglie dei donatori, a testimonianza del forte legame tra il Parco-Museo e il territorio.

Grandi e piccini potranno vivere un'esperienza magica anche nel parco, che può essere scoperto facendo un giro a bordo di un suggestivo trenino.

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