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Eventi | 27 maggio 2026, 14:55

Bra, tornano i mercatini in versione rinnovata: nasce “via Vittorio”

Nuova sede, gestione affidata a Folle-mente e appuntamenti tematici per vintage, cultura e artigianato: si parte il 7 giugno

Bra, tornano i mercatini in versione rinnovata: nasce “via Vittorio”

Ritorna a Bra in una veste molto rinnovata l’appuntamento con il Mercatino del Vintage, dell’Antiquariato e dell’Artigianato artistico. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di di introdurre alcune importanti novità sul tema e di affidare la gestione dei mercatini all’associazione Folle-mente. 

Prima grande novità è quella relativa alla sede dei mercatini, visto che i nuovi appuntamenti vedranno gli espositori collocati lungo la sola via Vittorio Emanuele II, dalla sua origine fino all’incrocio con via Provvidenza. 

Una disposizione che arriva a dare agli eventi la nuova denominazione di “Mercatini di via Vittorio”. Una seconda novità riguarda poi la tipologia dei prodotti esposti. Infatti, sono già stati già inseriti a calendario per i prossimi mesi diversi appuntamenti, ciascuno dei quali avrà una specifica tematica. 

Così, il primo appuntamento in programma, fissato per domenica 7 giugno 2026, sarà dedicato esclusivamente ad abbigliamento e accessori vintage (gioielli artigianali, abbigliamento handmade, accessori, profumi); gli appuntamenti successivi sono in programma per il 6 settembre (libri, musica e cultura), il 4 ottobre (pop culture, fumetti e gaming), l’8 novembre (oggettistica, artigianato e arredo) e l’8 dicembre (mercatino di Natale). 

Il regolamento con le modalità di partecipazione e il modulo di richiesta sono pubblicati sul sito internet del Comune nell’apposita pagina dedicata al Mercatino dell’usato

Ulteriori informazioni chiamando l’Ufficio Cultura e Manifestazioni allo 0172.430185 o scrivendo a promozione@comune.bra.cn.it.

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