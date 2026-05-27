Bra, tornano i mercatini in versione rinnovata: nasce “via Vittorio”

Ritorna a Bra in una veste molto rinnovata l’appuntamento con il Mercatino del Vintage, dell’Antiquariato e dell’Artigianato artistico. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di di introdurre alcune importanti novità sul tema e di affidare la gestione dei mercatini all’associazione Folle-mente.

Prima grande novità è quella relativa alla sede dei mercatini, visto che i nuovi appuntamenti vedranno gli espositori collocati lungo la sola via Vittorio Emanuele II, dalla sua origine fino all’incrocio con via Provvidenza.

Una disposizione che arriva a dare agli eventi la nuova denominazione di “Mercatini di via Vittorio”. Una seconda novità riguarda poi la tipologia dei prodotti esposti. Infatti, sono già stati già inseriti a calendario per i prossimi mesi diversi appuntamenti, ciascuno dei quali avrà una specifica tematica.

Così, il primo appuntamento in programma, fissato per domenica 7 giugno 2026, sarà dedicato esclusivamente ad abbigliamento e accessori vintage (gioielli artigianali, abbigliamento handmade, accessori, profumi); gli appuntamenti successivi sono in programma per il 6 settembre (libri, musica e cultura), il 4 ottobre (pop culture, fumetti e gaming), l’8 novembre (oggettistica, artigianato e arredo) e l’8 dicembre (mercatino di Natale).

Il regolamento con le modalità di partecipazione e il modulo di richiesta sono pubblicati sul sito internet del Comune nell’apposita pagina dedicata al Mercatino dell’usato .