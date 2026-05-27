"E quel giorno le donne ebbero la voce": a Saluzzo si celebrano 80 anni di suffragio universale

La città celebra il giorno del primo voto nazionale alle donne, il 2 giugno 1946.

Ottanta anni dopo, nella serata di giovedì 4 giugno, dalle 20,20 con tappa di partenza alla Croce Nera, prende vita in centro un evento itinerante che racconta lo sviluppo del ruolo femminile nella vita pubblica.

Spiegano gli ideatori: «Non sarà una semplice commemorazione: intendiamo costruire un’esperienza collettiva che accompagni il pubblico dentro il clima umano, sociale ed emotivo che portò milioni di donne italiane per la prima volta alle urne».

Il progetto si sviluppa in tre momenti principali: alla Croce Nera il racconto di Marita Rosa, collaboratrice di Nuto Revelli in dialogo con Lucetta Paschetta. Un’immersione nella raccolta delle interviste alle donne del dopo guerra che sono origine e fonte del libro “L'anello Forte” (edito da Einaudi) impreziosito da letture del volume e tratte da “Donne della Valle Maria e del Cuneese” (Museo Mallé di Dronero).

Uno spostamento in forma di corteo attraverserà una via Gualtieri in pieno fermento elettorale ed accompagnerà il pubblico di fronte alla statua di Silvio Pellico. Qui un comizio tenuto da alcune voci delle madri costituenti, interpretate dalla compagnia teatrale Primoatto, cercherà di far sentire le motivazioni e le speranze che nel 1946 portarono al voto l'82% delle aventi diritto.

Chiusura immersiva della serata nei locali del Monastero della Stella: una rievocazione delle ore del voto, viste attraverso gli occhi delle donne e concerto swing del gruppo torinese 3Chic: riecheggeranno nella sala del coro le note degli Anni ’40, coinvolgendo i partecipanti, nell’atmosfera musicale dell’Italia della ricostruzione, che comincia a conoscere e aprirsi a nuovi generi.

All’evento, ideato e coordinato dalla Fondazione CrSaluzzo, partecipano: Anpi Saluzzo e Valle Po - Coordinamento donne, Associazione Amici del Teatro e della Musica Magda Olivero, Fidapa di Saluzzo e Zonta Club Saluzzo.

Le prenotazioni sul sito del Monastero saranno disponibili a partire dal pomeriggio di mercoledì 27 maggio. La singola prenotazione garantisce la partecipazione all'intera serata, non saranno possibili prenotazioni per singole parti della serata. In caso di disdetta, è richiesto l’annullamento direttamente sul sito per favorire l’organizzazione e permettere alle persone in lista di partecipare.