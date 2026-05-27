Il Parco delle Alpi Liguri protagonista al concorso fotografico nazionale "Obiettivo Terra", Triora si aggiudica la menzione "Borghi"

La fotografia porta il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sulla scena nazionale: Valentina Pulinetti, con uno scatto che coglie tutta la magia del borgo montano di Triora, si è aggiudicata la Menzione “Borghi”, al concorso fotografico nazionale 'Obiettivo Terra', confermando ancora una volta come le Alpi Liguri siano un territorio di straordinaria bellezza e grande potenziale evocativo.

Il concorso fotografico nazionale 'Obiettivo Terra' è promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Federparchi con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le diverse Aree Protette Italiane e promuovere il turismo sostenibile.

Quest’anno il concorso si è ulteriormente arricchito, aprendo la partecipazione ad altre 3.000 Aree Protette — e il Parco delle Alpi Liguri figura tra i protagonisti del palcoscenico nazionale.

La Menzione “Borghi” è realizzata in collaborazione con l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e premia gli scatti capaci di valorizzare il legame tra i borghi storici e i paesaggi naturali che li circondano. Il premio è stato conferito nell’ambito della Cerimonia tenutasi il 22 maggio scorso a Roma, presso la Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini.

Lo scatto: “Borgo di Triora tra cielo azzurro e cime innevate”

La fotografia vincente ritrae il borgo di Triora, uno dei luoghi più affascinanti del territorio del Parco, sullo sfondo di un cielo azzurro e di cime innevate. Triora, con la sua atmosfera sospesa tra leggenda e realtà, è uno dei tanti volti di un Parco che merita di essere esplorato, vissuto e raccontato.

Di seguito la descrizione dello scatto vincente da parte del Direttore Associazione “I Borghi più belli d’Italia” Rocco Corsetti: “La foto di Triora, vincitrice della Menzione ‘Borghi’, coglie con straordinaria efficacia il dialogo tra l’abitato storico e il paesaggio montano, esaltando il contrasto tra le architetture in pietra del borgo e l’imponenza luminosa delle vette innevate sullo sfondo. La prospettiva ampia e ordinata restituisce una visione suggestiva, in cui il tessuto urbano si integra armoniosamente con la morfologia naturale, in una sintesi visiva di grande impatto”.

“Questo riconoscimento tocca il cuore della nostra missione, evidenzia il presidente Alessandro Alessandri. Come Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, il nostro primo dovere è la conservazione: proteggere una biodiversità unica, salvaguardare habitat fragili e mantenere intatto quel dialogo millenario tra l'architettura in pietra dei nostri borghi e l'imponenza della natura selvaggia. Questa fotografia ricorda a tutti che la tutela dell'ambiente non è un vincolo, ma il più grande valore economico e culturale che abbiamo per garantire un futuro sostenibile alle nostre comunità montane."

“Vedere il nostro entroterra premiato a Roma ci conferma che la strada intrapresa è quella corretta. Custodire questo patrimonio attraverso una gestione attenta del territorio ci permette di proporre un modello di fruizione consapevole. Vogliamo che chi frequenta il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, conclude il presidente Alessandri, non sia un semplice turista, ma un visitatore capace di rispettare e comprendere la delicatezza e la meraviglia di queste vette".

Il concorso vanta il patrocinio morale di: Senato della Repubblica; Camera dei Deputati; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Città Metropolitana di Roma Capitale; Comune di Roma e dei Parchi Nazionali italiani. Figurano in qualità di nuovi partners delle menzioni: UNESCO World Water Assessment Programme, WWF Italia e LIPU.



