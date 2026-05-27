Dal Classico al futuro: a Savigliano studenti protagonisti dell’innovazione sostenibile

Chi pensa che il Liceo Classico sia orientato esclusivamente al passato dovrà ricredersi. Gli studenti della classe quarta del Liceo Classico di Savigliano hanno dimostrato come le radici umanistiche possano diventare uno strumento concreto per leggere e progettare il futuro, partecipando al progetto “Trasportiamoci nel Futuro”.

Guidati dalla professoressa di Matematica e Fisica Caterina Mellano, i ragazzi si sono confrontati con alcune delle più avanzate innovazioni nel campo della mobilità sostenibile, affrontando temi di grande attualità con un approccio multidisciplinare.

L’analisi ha spaziato in diversi ambiti. Per il trasporto terrestre, gli studenti hanno approfondito tecnologie come i treni ad alta velocità e a levitazione magnetica (Maglev), l’impiego dell’idrogeno come fonte energetica pulita, le auto a guida autonoma e i sistemi di platooning per il trasporto merci. Non è mancato uno sguardo alla mobilità urbana e marittima, con l’elettrificazione dei traghetti e le prospettive legate a droni per il trasporto di passeggeri e mini elicotteri elettrici.

Lo studio si è spinto fino all’esplorazione spaziale, con l’analisi dei propulsori ionici, esempio di fisica applicata alle sfide più avanzate del nostro tempo.

Il percorso ha evidenziato il valore attuale della formazione classica: una preparazione che sviluppa pensiero critico, capacità di analisi e visione d’insieme. Competenze fondamentali per affrontare temi complessi come la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica.

La classe IV e la professoressa Mellano hanno così dimostrato che il dialogo tra cultura umanistica e scientifica non solo è possibile, ma rappresenta una risorsa essenziale per interpretare e guidare le trasformazioni del presente.