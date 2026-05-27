Internazionali d’Italia Supermoto. Mauro Cucchietti è terzo a Pomposa nella classe SM5

Pomposa (FE) 24 maggio 2026. Il circuito ferrarese di Pomposa ha ospitato, domenica scorsa, la seconda prova degli Internazionali d’Italia di Supermoto, che vede impegnato, nella categoria SM5, il centauro trinitese Mauro Cucchietti.

Nelle qualifiche delle categorie SM3 - SM5 - SM Young - SM Femminile, Mauro Cucchietti (SM5 - Honda - Orbassano Racing) ha chiuso in terza posizione, alle spalle di Matteo Piva (SM5 - KTM - Tre Pini) e di Leonardo Lapadula (Y250 - TM - CMV).

(Una bella intraversata di Mauro Cucchietti - Honda Gazza Racing)

Gara uno, della durata di undici giri, se l’è aggiudicata Piva, con Mauro Cucchietti, partito secondo, che conclude alle sue spalle, senza riuscire ad insidiarlo, relegando in terza posizione Matteo Zecchin (SM5 - TM - Arslé), mentre Lapadula viene fermato da problemi tecnici alla moto.

Al secondo via parte nuovamente al comando Piva, seguito da Cucchietti, che dopo qualche giro, all’uscita dal tratto sterrato, commette un errore e viene passato da Lapadula, Zecchin e Davide Sacchetti (SM3 - Kawasaki - Cid’A), concludendo la manche in quinta posizione.

Nella classifica di giornata della classe SM5: 1° Piva, 2° Zecchin, 3° Cucchietti, mentre in campionato Piva e Cucchietti sono al comando a pari punti, seguiti da Gabriele Gianola (SM5 - Husqvarna - Vittorio Alfieri), Stefano Ferraiuolo (SM5 - Ducati - Feroletum) e Zecchin.

“Sono partito bene in entrambe le manche - ha riferito Mauro Cucchietti - ed in gara uno sono rimasto vicino a Piva per i primi giri, mantenendo un buon ritmo, nonostante avessi girato poco su questo tracciato, che con il passare dei giri è peggiorato nel tratto off-road. Con il grande caldo ho patito parecchio la fatica. In gara due, sono partito nuovamente bene, come nella prima manche, ero secondo dietro a Piva, ma sfortunatamente, ho commesso un errore all’ uscita del tratto sterrato, eravamo tutti molto vicini ed in un attimo mi hanno passato in 3! Mi spiace per questo errore, che mi ha fatto perdere la leadership del campionato e quindi la tabella rossa, attualmente in campionato sono 2° ma a pari punti con Piva. La speranza è di rifarci ad Ortona a fine giugno, e di riportare a casa la tabella rossa. Ringrazio Gazza Racing che mi prepara ottimamente la moto, Luca Ciaglia, che mi ha accompagnato ed assistito ai box, Officina LA.RA. Saluzzo, Dentis Riciclaggio Sant’Albano Stura, Canavese Assicurazioni Fossano e CTE Energy2 Trinità”.