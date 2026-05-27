VOLLEY GIOVANILE / VBC Mondovì e Mondovolley, stagione da record: quattro titoli e sogno tricolore

Una stagione da incorniciare per il progetto condiviso tra VBC Mondovì e Mondovolley, capace di trasformare il lavoro nel settore giovanile e nei campionati di categoria in un risultato straordinario: quattro coppe conquistate nelle finali del comitato CSI di Cuneo.

A trascinare il gruppo è stata la formazione mista di Prima Divisione, protagonista di un’impresa che entra nella storia: con la vittoria del titolo provinciale è arrivato il quarto successo consecutivo. Un poker che certifica la solidità e la continuità di un gruppo capace di imporsi anno dopo anno ai vertici della categoria.

Segnali altrettanto incoraggianti arrivano dal vivaio. L’Under 13 ha chiuso con un ottimo terzo posto provinciale, mentre nella categoria Allievi il dominio è stato totale: le squadre monregalesi hanno occupato i primi due gradini del podio, al termine di una stagione condotta da protagoniste.

Risultati che rappresentano anche un trampolino di lancio verso obiettivi ancora più ambiziosi. Grazie al bottino conquistato tra stagione regolare e finali, VBC Mondovì e Mondovolley hanno ottenuto la qualificazione alle finali nazionali, in programma a giugno a Cesenatico.

Sarà in particolare la formazione Allievi a portare in alto i colori del territorio: i giovani monregalesi rappresenteranno l’intero Piemonte nella fase conclusiva che assegnerà il titolo italiano di categoria.

Un traguardo che premia il lavoro delle due società, dei tecnici e delle famiglie, confermando come la sinergia tra VBC Mondovì e Mondovolley si stia rivelando un modello vincente per la crescita sportiva dei ragazzi del territorio.