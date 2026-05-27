Conference League, oggi finale Crystal Palace-Rayo Vallecano - Diretta

(Adnkronos) - È il giorno della finale di Conference League. Oggi, mercoledì 27 maggio, il Crystal Palace sfida il Rayo Vallecano a Lipsia nell'ultimo atto della terza competizione europea. Gli inglesi arrivano all'appuntamento dopo aver battuto gli ucraini dello Shakthar Donetsk in semifinale, mentre gli spagnoli hanno superato i francesi dello Strasburgo.

Dove vedere la finale di Conference League? Crystal Palace-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La finale si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

La finale si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.