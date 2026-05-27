Farnesina, 1,15 milioni alla cooperazione per l’emergenza Ebola in Congo

ROMA (ITALPRESS) - Su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, la Farnesina ha disposto un finanziamento di 1,15 milioni di euro, firmato dal vice ministro Edmondo Cirielli, per sostenere la risposta umanitaria immediata all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il finanziamento sarà messo a disposizione delle organizzazioni della società civile italiane con una presenza operativa nelle province colpite di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu.Si tratta di interventi immediati per arrestare la trasmissione dell'Ebola, rafforzare la sorveglianza epidemiologica, la risposta del sistema sanitario locale e la fiducia delle comunità verso le misure di contenimento indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le risorse si concentreranno su quattro aree prioritarie identificate dalle agenzie delle Nazioni Unite OCHA e OMS per la prevenzione e controllo delle infezioni (IPC); sorveglianza epidemiologica e tracciamento dei contatti; soccorsi sanitari immediati e coinvolgimento comunitario."Tale finanziamento - spiega la Farnesina in una nota - si aggiunge a due iniziative umanitarie in corso finanziate dalla Cooperazione Italiana per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro per cinque progetti realizzati dalla società civile nelle province orientali. La Cooperazione italiana contribuirà, inoltre, direttamente con un sostegno di 290.000 euro all'azione di risposta alla crisi messa in campo dall'OMS".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).